Ibis Styles London Heathrow : l'hôtel géré par un passionné d'aviation pour les passionnés d'aviation (photos + vidéos)

Article publié le 24 avril 2024 par David Dagouret

Cet établissement est situé aux abords de l'aéroport de Londres-Heathrow et il permet d'observer les avions depuis certaines chambres.

Début avril, je me suis rendu à Londres pour le vol inaugural de la ligne Orly - Londres par la compagnie espagnole, Vueling. J'ai été invité et hébergé au sein de l'hôtel Ibis Styles London Heathrow qui se trouve au nord de l'aéroport britannique.

L'Ibis Styles London Heathrow propose à ses clients, certaines chambres avec une vue sur le tarmac de l'aéroport ou sur la piste 27R/09L, mais surtout cet hôtel est géré par un passionné d'aviation. En effet, Hansel, le gérant de cet établissement, est lui-même passionné d'aviation et il a même une expérience professionnelle dans l'industrie aéronautique et cela se voit, car le thème de l'établissement est tourné vers l'aviation.

La chambre que j'ai occupée pendant mon séjour, était située au 3e étage avec une vue sur l'aéroport, mais malheureusement des arbres sont présents et il est difficile de prendre des photographies. Néanmoins, je pouvais observer de ma chambre les mouvements de nombreux avions que ce soit au décollage à l'atterrissage et au roulage. Des chambres sont situées au 4e étage de l'établissement, mais je n'ai pas pu en profiter, car des travaux y étaient en cours.

Cliquez sur les images pour voir les vidéos :

Avec un étage en plus, il aurait été plus facile de faire des clichés photographiques, mais au 3e étage rien ne m'empêcher d'observer et d'enregistrer les immatriculations des aéronefs comme les traditionnels "spotters anglais" qui je vous rappelle ne prennent pas de photographie.

La décoration de ma chambre était également avec basée sur l'aéronautique avec par exemple un miroir en forme de hublot avec à côté de lui un second qui ne manquait pas d'humour. La table de chevet, quant à elle, était en fait un chariot d'avion avec à l'intérieur une bouilloire pour le traditionnel "Tea Time" de 17h00.

Pour le matin, j'ai pu profiter d'un petit-déjeuner copieux pour tous les goûts que ce soit pour les amoureux des breakfasts sucrées ou salées.

Pour les repas, l'hôtel possède un restaurant où vous pouvez manger avec des portions généreuses et des aliments savoureux. J'ai vraiment apprécié la carte qui a également une décoration aéronautique sobre mais sympathique.

Pour terminer, je dirais quelques mots sur les employés qui ont été exceptionnels. J'ai été reçu par des personnes très sympathiques et surtout très professionnelles. Ils ont pu répondre à mes attentes et sollicitations avec efficacité sans pareil et je les remercie énormément. Je remercie également le responsable, Hansel, que j'ai croisé le jour de mon départ.

En conclusion, même si la vue de ma chambre n'était pas exceptionnelle en termes de photographie à cause des arbres occultant une partie de l'aéroport, mais j'ai eu la chance de voir énormément de mouvement d'aéronef et c'est déjà un grand plaisir pour un passionné d'aviation. Concernant sa localisation, l'Ibis Styles London Heathrow est très bien situé ; vous pouvez vous rendre aux différents points de spotting de l'aéroport grâce à de nombreux bus passant devant l'établissement. La décoration de l'établissement et de ma chambre basée sur l'aéronautique donne vraiment un charme atypique à cet établissement sans que ça ne soit "too much".

Si je dois retourner à Londres Heathrow, je n'hésiterai pas à retourner à l'Ibis Styles London Heathrow qui a un très bon rapport qualité/prix et je vous le recommande.

Sur le même sujet