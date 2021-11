Emirates accroît sa capacité de transport de fret

Article publié le 19 novembre 2021 par David Dagouret

La compagnie investit 856 millions d'euros dans de nouveaux avions-cargo et des avions réaménagés.

Emirates SkyCargo a annoncé la réception de deux nouveaux Boeing 777-F dans sa flotte en 2022 et le réaménagement en avion tout-cargo de quatre avions passagers Boeing 777-300ER de la compagnie aérienne entre 2023 et 2024.

Emirates SkyCargo a passé commande auprès de Boeing pour acquérir deux nouveaux Boeing 777-F, livrés respectivement en avril et juin 2022. Emirates SkyCargo a également signé un accord avec Israel Aerospace Industries (IAI) pour le reconditionnement de quatre avions passagers Boeing 777-300ER en appareils tout-cargo. L'accord comprend une option pour des opérations similaires sur des Boeing 777-300ER à un stade ultérieur. Le programme de réaménagement des quatre appareils démarrera dès le début de l'année 2023 et devrait s'achever en 2024. La durée du processus pour chaque appareil est estimée à cinq mois. Les cargos réaménagés offrent jusqu'à 10 emplacements de palettes supplémentaires par rapport aux cargos de série Boeing 777-F.

Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum Président et Directeur général d’Emirates a déclaré : "Les deux dernières années ont souligné l'importance de la connectivité de la chaîne d'approvisionnement et de la disponibilité de la capacité de fret aérien pour les économies et les communautés mondiales. Emirates joue un rôle majeur dans le transport de biens essentiels aux clients et aux consommateurs du monde entier grâce à la capacité déployée par notre flotte de gros porteurs, à l'étendue de notre réseau mondial et à l'infrastructure moderne de notre hub de Dubaï. Nous sommes ravis d'annoncer un investissement de 3,6 milliards d'AED (856 millions d’euros) pour accroître davantage notre capacité de fret. Il illustre notre volonté de répondre aux exigences de nos clients, reflète notre confiance en notre croissance future et en notre statut d’un des plus importants transporteurs de fret aériens au monde."

Ihssane Mounir, Senior vice-président de Boeing chargé des ventes et du marketing commercial a déclaré : "Nous sommes honorés qu'Emirates ait une nouvelle fois fait confiance au 777 Freighter comme appareil au cœur de son réseau mondial. En tant que premier opérateur d’avions 777 passagers et cargo dans le monde, le succès d'Emirates témoigne de l'efficacité de cet appareil leader sur le marché, de l'amélioration de sa durabilité et de son incroyable rayon d'action."

Boaz Levy, PDG et président d'IAI a déclaré : "IAI est fier de s'associer aux esprits novateurs de la région pour répondre à la demande mondiale d'avions cargos. Le groupe Aviation d'IAI, leader mondial du réaménagement d'avions-cargo, se charge actuellement du premier avion B777-300ER, en collaboration avec GECAS, pour offrir une réponse optimale à l'essor de l’e-commerce. La décision d'Emirates de choisir IAI pour le reconditionnement de ses avions passagers en configuration cargo témoigne des capacités technologiques d'IAI et de sa reconnaissance internationale dans ce domaine."





Sur le même sujet