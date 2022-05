Championnat du monde Paramoteur 2022 : Fabrice & Oriane Breuzard champions du monde de paramoteur PL2

Article publié le 1 mai 2022 par David Dagouret

Fabrice Breuzard et sa fille de 16 ans, Oriane Breuzard, ont remporté le titre de champion du monde de paramoteur PL2. La compétition s'est déroulée à Saquarema au Brésil durant la semaine passée. La compétition a été difficile, mais Fabrice et Oriane ont réussi à monter sur la plus haute marche du podium devant deux autres Français, Stéphane Clavurier et Cyril Pasquier qui décrochent la médaille d'argent et les Brésiliens qui terminent troisième.