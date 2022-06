AFI KLM E&M signe un nouveau contrat de support Equipements avec IAMCO pour la flotte d'AWACS de l'OTAN

Article publié le 19 juin 2022 par David Dagouret

AFI KLM E&M assurera à Amsterdam la maintenance des équipements avions de la flotte d'AWACS E-3A de l'OTAN.

AFI KLM E&M et IAMCO, en charge de la maintenance des stocks d’équipements de la flotte d'E-3A AWACS de l'OTAN, ont annoncé la conclusion d'un contrat de supports sur 10 ans. Dans le cadre de cet accord, AFI KLM E&M sera chargé des services de maintenance des équipements en régie pour les 14 AWACS de l'OTAN, principalement pour une large gamme avioniques et hydrauliques et un soutien technique personnalisé.

Max Kuchler, Directeur Général d'IAMCO a déclaré : "la confiance que notre société accorde aux services AWACS d'AFI KLM E&M, qui allient expertise, qualité et adaptabilité. AFI KLM E&M sera un partenaire de premier plan dans la maintenance des équipements des AWACS E-3A de l'OTAN, comme ce fut le cas lors de nos précédentes opérations."

Ton Dortmans, vice-président exécutif de KLM Engineering & Maintenance, a déclaré : "C'est un honneur qu'IAMCO nous ait à nouveau choisis pour cette maintenance essentielle au maintien en condition opérationnelle des E-3A AWACS de l'OTAN. Cet accord est la preuve de l'expertise de notre groupe en matière de produits militaires et nous sommes pleinement engagés à poursuivre notre soutien à la flotte d'AWACS de l'OTAN ainsi qu'à notre partenariat avec IAMCO."