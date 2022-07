easyJet et Rolls-Royce signent un partenariat appelé H2ZERO

Article publié le 23 juillet 2022 par David Dagouret

Ce partenariat porte sur le développement d'une technologie de moteur à hydrogène.

easyJet et Rolls-Royce ont annoncé un nouveau partenariat majeur, H2ZERO, qui ouvrira la voie au développement d'une technologie de moteur hydrogène à combustion capable d'équiper toute une gamme d'avions, y compris le segment des monocouloirs.

Les deux entreprises collaboreront pour une série d'essais de moteur au sol, qui débutera dans le courant de l'année. Elles ont pour ambition commune de passer ensuite à l’étape du vol. L'objectif de ce partenariat est de démontrer que l'hydrogène a le potentiel pour alimenter une gamme d'avions à partir du milieu des années 2030.

Alors que Rolls-Royce apportera son expertise en matière de développement de moteurs et de systèmes de combustion, easyJet apportera ses connaissances et son expérience opérationnelles à H2ZERO et investira directement dans le programme d'essai.

Avec H2ZERO, les entreprises soutiendront un essai au sol d’un concept précoce de moteur Rolls-Royce AE2100 au Royaume-Uni plus tard cette année. Cet essai sera suivi d'un essai au sol à l’échelle d'un moteur à réaction Rolls-Royce Pearl 15. Plusieurs sites sont en cours d'évaluation, dont le centre d'essai Rolls-Royce au Mississippi - États-Unis. Le programme s'appuiera sur des essais initiaux de combustion d'hydrogène et de systèmes de carburant que Rolls-Royce réalise avec les universités de Cranfield et de Loughborough.

H2ZERO s'inspire de la campagne mondiale Race to Zero, soutenue par l'ONU, à laquelle les deux entreprises ont souscrit, s'engageant à atteindre des émissions nettes de carbone d'ici 2050.

L'accord annoncé aujourd'hui fait suite à un projet de recherche que les deux compagnies ont entamé en 2021, en développant une analyse de marché, conduisant à des spécifications, tout en étudiant l'infrastructure ainsi que les exigences réglementaires pour soutenir l'utilisation de l'hydrogène dans l'aviation.

Johan Lundgren, PDG d'easyJet, a déclaré : "Afin d'atteindre le zéro net d'ici 2050, nous avons toujours dit qu'une action radicale était nécessaire pour traiter l'impact climatique de l'aviation. C'est pourquoi nous sommes très heureux d'annoncer aujourd'hui ce partenariat avec Rolls-Royce. La technologie qui émerge de ce programme a le potentiel d'alimenter des avions de la taille de ceux d'easyJet, c'est pourquoi nous allons également investir plusieurs millions de livres sterling dans ce programme. Afin de parvenir à une décarbonation à grande échelle, il est crucial de progresser dans le développement d'une technologie zéro émission pour les monocouloirs. Avec Rolls-Royce, nous sommes impatients d'être les figures de proue du secteur pour relever ce défi".

Grazia Vittadini, Chief Technology and Strategy Officer de Rolls-Royce, a déclaré : "H2ZERO est un grand pas en avant pour Rolls-Royce et nous sommes ravis de travailler avec un partenaire qui partage le même désir d'innover et de trouver de nouvelles réponses aux plus grands défis de l'aviation. Chez Rolls-Royce, nous voulons être les pionniers du développement durable, quels que soient les besoins de l'avenir, qu'il s'agisse d'hydrogène, d'énergie électrique, de carburant d’aviation durable ou d'efficacité des turbines à gaz. Cet accord nous incite à aller de l'avant."





