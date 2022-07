Et si je devenais pilote d’ULM : découverte d'un moteur chinois, le Zongshen C80

Article publié le 31 juillet 2022 par David Dagouret

Alors que ma formation de pilote ULM se poursuit, l'appareil du club s'est vu changer de moteur, le Rotax a été remplacé par un Zongshen C80.

Depuis plus d'un an, je suis une formation de pilote sur un ULM de classe III. Il s'agit d'un Nynja de l’ancien constructeur français Best Off qui avait à l'origine un moteur Rotax 912 de 80 chevaux.

Fin juin, à la suite d'un problème survenu sur le moteur Rotax 912, le Nynja du club a dû être immobilisé quelques temps. Après des investigations poussées effectuées par les experts mécaniciens du club, la cause des vibrations était trouvée : une soupape était cassée.

Le Rotax 912 ayant plus de 1 000 heures de vol, deux solutions se présentaient : la réparation ou le changement de moteur. La deuxième solution était la bonne, mais une question se posait encore l'achat d'un Rotax 912 ou d'un Zongshen C80.

Ce qui allait être décisif était le coût d'achat d'un moteur neuf, 23 000 euros TTC pour un Rotax 912 et 15 480 euros TTC pour le Zongshen C80.

Le club a donc décidé d'acheter un Zongshen C80 dont les retours étaient assez positifs.

Zongshen est à l'origine un fabricant de moteurs de motos depuis des décennies et a décidé en 2016 de se mettre à l'aviation. L'entreprise est située dans le parc industriel de Zongshen, dans le district de Banan à Chongqing et d'une superficie totale de 5 400 m². Avec un investissement global de 20 millions d'euros, l’entreprise se concentre sur la fourniture de moteurs d’aéronefs pilotés ou non (drones). Les moteurs chinois sont distribués en Europe par le Français Air K Motors.

La gamme comprend les C80 (80 ch), C100 (100 ch), C115 (110 ch) et C110 EFI (109 ch). TBO annoncé : 2000 heures. De 12 360 € (C80) à 24 000 € (C115).

Lorsque le moteur C80 est arrivé au club, je n'en revenais pas: le moteur Zongshen C80 ressemble comme deux gouttes d'eau au moteur autrichien Rotax 912.

Le ZD C80 a les mêmes caractéristiques que le Rotax à savoir 80 ch à 5800 tr/min (2400 tr/min en sortie réducteur), une cylindrée de 1211 cm3, un taux de compression de 9:1, un poids moteur nu (sans liquides) de 56 kg, des dimensions moteur nu d’une longueur de 666 mm, une largeur de 580 mm et une hauteur de 410 mm, un TBO de 2500 heures.

Après une journée de démontage de l’ancien moteur, les magiciens du club ont procédé en plusieurs journées au montage du moteur Zongshen C80. Ils ont commencé à raccrocher le moteur chinois puis ils se sont attaqué à la partie électrique, au refroidissement et à la synchronisation des carburateurs. Ils ont ensuite remonté l’hélice, effectué la pesée et l’appareil n’a pas pris d’embonpoint, la masse à vide était toujours de 278 Kg.

Après un point fixe, un vol d’essais a été effectué par le président du club et les premières impressions étaient bonnes. Aucune fuite n’a été détectée, le moteur tournait correctement. Les premiers pilotes du club ont effectué des vols solos et les commentaires sur le moteur chinois étaient positifs: “Les températures d’eau et d’huiles sont bonnes, le moteur tourne bien sans raté et comme si de rien n'était." “Le moteur tourne comme une horloge”, “La consommation semble légèrement inférieure à celle du Rotax”, “Le moteur tourne régulièrement”.

Voilà les premières impressions et les premiers tests du Zongshen C80 semblent vraiment positifs. On espère que cela durera dans le temps et que sa durée de vie sera aussi longue que le moteur autrichien.

