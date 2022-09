Mondial de l'ULM : A la découverte du CHOPPAIR CR4-T d'HELYXIS

Article publié le 6 septembre 2022 par David Dagouret

Cet hélicoptère de la classe 6 des ULM est doté d'un moteur à turbine de Turbotech.

Didier LAGNEAUX, pilote privé d’hélicoptères, avion, planeur, mais avant tout parapentiste de la première heure, a choisi d’utiliser ses compétences et son expérience de la création de start-up pour apporter des solutions différentes aux pilotes et futurs pilotes d’hélicoptères classe 6 nouvellement créée en 2012.

Son objectif premier a été de concevoir un hélicoptère de voyage le plus simple possible à démarrer et à piloter, le CHOPPAIR CR4-T. Son deuxième objectif a toujours été de fabriquer un hélicoptère entièrement français et de choisir des sous-traitants situés au plus près du site de fabrication à l’aérodrome Bourg en Bresse-Terre des Hommes à Jasseron (01).

N’ayant pas la formation de motoriste, il a fait appel il y a 8 ans à Jean Baptiste BELY jeune et dynamique patron d’AEROLIGHT, pour consolider le programme.

Ce développement de 8 années a permis à 4 jeunes techniciens et ingénieurs de trouver un premier emploi qui leur a servi de tremplin pour rejoindre de plus grandes entreprises dans les domaines aéronautique et automobile.

La société HELYXIS, avec son CHOPPAIR CR4-T, apporte une modernité fonctionnelle et esthétique dans le monde assez conservateur de l’hélicoptère, parachevée par l’intégration réussie de la turbine française de TURBOTECH.

Didier LAGNEAUX a indiqué : "Cette rupture technologique réussie est surtout le résultat d’une rencontre et d’une symbiose de générations de passionnés d’aéronautiques, jeunes techniciens et ingénieurs avec des entrepreneurs et des concepteurs d’expérience qui respectent leurs engagements de départ."

Les caractéristique techniques de cet appareil sont les suivantes :