AFI KLM E&M étend ses capacités pour inclure le support des moteurs PW1500G

Article publié le 18 novembre 2022 par David Dagouret

AFI KLM E&M a rejoint le réseau de moteurs Pratt & Whitney GTF™ en assurant le support des moteurs de nouvelle génération conçus pour les flottes A220.

AFI KLM E&M et Pratt & Whitney ont annoncé la conclusion d'un accord concernant la maintenance et la réparation des moteurs PW1500G équipant les Airbus A220. L'accord avec Pratt & Whitney s'inscrit pleinement dans la stratégie Airline-MRO d'Air France-KLM, qui vise à assurer un développement continu de sa capacité industrielle afin d'optimiser le soutien aux opérateurs. Ce nouvel accord permet à AFI KLM E&M de renforcer son portefeuille de services pour la maintenance des moteurs et de consolider son positionnement sur les produits de nouvelle génération, dans la continuité des moteurs GE90, GEnx, Trent XWB et LEAP.

Pour rappel, Air France a commandé 60 A220 dans le cadre de sa stratégie de renouvellement de sa flotte, avec la possibilité d'en ajouter 60 autres.

AFI KLM E&M commencera à recevoir et à travailler sur les moteurs PW1500G au deuxième trimestre 2023 sur sa plateforme de Paris, au sein d'ateliers moteurs ultramodernes et dotés de capacités supplémentaires à l'issue du projet de rénovation industrielle "Single Roof".

Marc Meredith directeur exécutif du marché après-vente des moteurs GTF chez Pratt & Whitney a déclaré : “Nous sommes ravis d'accueillir AFI KLM E&M dans notre réseau d'ateliers reconnus. Leur expérience en tant qu'opérateur et fournisseur établi de services de maintenance et d'entretien sera un atout majeur pour fournir des services de maintenance de classe mondiale à la flotte GTF en pleine croissance. Nous sommes heureux de rejoindre le réseau MRO de Pratt & Whitney GTF,” a déclaré Anne Brachet, vice-présidente exécutive d’Air France-KLM Engineering and Maintenance. “Nous fournissons des services de maintenance depuis plus de 90 ans, en nous développant et en nous adaptant à l'évolution de l'industrie aéronautique. L'ajout du moteur Pratt & Whitney GTF à nos capacités renforce notre positionnement sur les générations de plateformes les plus modernes, dynamise notre offre aux clients et améliore l'expertise technique de nos équipes de maintenance."

Michael Grootenboer, Senior Vice President Group Engine Product for AFI KLM E&M. a déclaré : "L'ajout de la maintenance du GTF à notre portefeuille de maintenance des moteurs signifie qu'AFI KLM E&M effectuera la maintenance des plateformes de moteurs de nouvelle génération pour tous les grands équipementiers, confirmant une fois de plus notre position de premier prestataire de maintenance des moteurs indépendant des équipementiers."





