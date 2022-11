ASL Airlines France propose 30 fréquences aller-retour en saison hiver

Article publié le 18 novembre 2022 par David Dagouret

Du 30 octobre 2022 au 25 mars 2023, ASL Airlines France desservira Alger, Oran, Annaba et Béjaïa au départ de Paris, Lille, Lyon et Mulhouse.

ASL Airlines France a commencé le 30 octobre son programme hiver vers l’Algérie qui comprend une trentaine de fréquences hebdomadaires aller-retour.

Le rétablissement de l’accord bilatéral entre la France et l’Algérie, autorisant une augmentation du nombre de vols entre les deux pays, permet à ASL Airlines France de proposer autant de vols pendant la saison hiver 2022/2023 qu’elle en a assuré cet été.

Du 30 octobre 2022 au 25 mars 2023, ASL Airlines France desservira Alger, Oran, Annaba et Béjaïa au départ de Paris, Lille, Lyon et Mulhouse.

Éric Vincent, directeur commercial et du programme a déclaré : "Nous renouons pour la première fois depuis le début de la pandémie, il y a maintenant plus de deux ans, avec une exploitation optimale entre la France et l’Algérie. Notre programme hiver qui comprend 30 vols aller-retour chaque semaine, a été conçu pour répondre à la demande croissante d’une desserte aérienne de qualité entre nos deux pays, intégralement approuvée par les autorités de l’aviation civile, et offrant un service plébiscité par nos clients."

Le programme de vols hiver qui a commencé le 30 octobre, se caractérise par le renforcement de la destination Alger avec notamment une desserte biquotidienne au départ de Paris-CDG.

Paris CDG - Alger : 14 vols par semaine avec des vols quotidiens

Lyon - Alger : 6 vols par semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi)

Lille – Alger : 3 vols par semaine (mercredi, vendredi, dimanche)

Lille – Oran : 1 vol hebdomadaire, le mardi

Mulhouse – Alger : 1 vol hebdomadaire, le dimanche

Paris CDG – Annaba : Jusqu’à 2 vols par semaine (vendredi, dimanche)

Paris CDG - Bejaïa : Jusqu’à 3 vols par semaine (lundi, jeudi, samedi)

Sur le même sujet