Rolls-Royce et easyJet créent un moteur à hydrogène

30 novembre 2022

Le test a été effectué à l'aide d'un moteur d'avion régional Rolls-Royce AE 2100-A converti.

Rolls-Royce et easyJet ont annoncé avoir franchi une nouvelle étape dans l'aviation avec le premier test au monde d'un moteur d'avion moderne à hydrogène.

L'essai au sol a été effectué sur un démonstrateur utilisant de l'hydrogène vert créé par l'énergie éolienne et marémotrice. Ce test marque une étape majeure pour prouver que l'hydrogène pourrait être un carburant d'aviation zéro carbone.

Les deux sociétés ont entrepris de prouver que l'hydrogène peut fournir de l'énergie de manière sûre et efficace aux moteurs d'avions civils et prévoient déjà une deuxième série de tests, avec l'ambition à plus long terme d'effectuer des tests en vol.

L'hydrogène vert pour les tests a été fourni par EMEC (Centre européen de l'énergie marine), généré à partir d'énergie renouvelable dans leur installation de production d'hydrogène et de test de marée à Eday dans les îles Orcades, au Royaume-Uni.

Le test a eu lieu dans une installation d'essai extérieure au MoD Boscombe Down, au Royaume-Uni, à l'aide d'un moteur d'avion régional Rolls-Royce AE 2100-A converti.

