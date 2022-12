Je suis pilote ULM !

Article publié le 27 décembre 2022 par David Dagouret

Après mettre lancé le défi de devenir pilote ULM, en février 2021, j'ai enfin obtenu mon brevet et ma licence de pilote ULM multiaxes.

En février 2021, je me lançais le défi de devenir élève pilote ULM. Mon choix s’était naturellement porté vers la classe 3, le multiaxes qui ressemble vraiment à un petit avion. Pour mon choix d'aéroclub, mon choix s'était fait facilement en adhérant à l'Airclub Passion Pilote ULM situé sur le mythique aérodrome de Cerny-La Ferté-Alais.

J'ai passé les quatre premiers mois de ma formation à réviser ma formation théorique et j'ai passé le 23 juin 2021, l'examen théorique commun pour les ULM. J'étais très fière de vous annoncer que j'avais réussi cet examen et que j'étais titulaire d'un certificat d'aptitude théorique commun ainsi qu'un certificat à l'évaluation théorique d'instructeur de pilote ULM, car je n'avais fait que deux fautes.

La théorie en poche, je me suis focalisé sur la partie pratique en vol. Après de nombreux vols avec mon instructeur, en mars 2022, j'effectuais mon premier vol solo.

Après l'immobilisation au sol de l'appareil du club suite à des quelques problèmes mécaniques - panne sur les freins et surtout changement du moteur - j'ai pu reprendre mon apprentissage en vol et passer mes vols d'examen.

Le premier vol test fut un vol entre La Ferté-Alais (LFFQ) et Meaux pour vérifier mes compétences sur un terrain contrôlé. Puis après quelques vols solos entre Nangis et Pithiviers, j'ai effectué le second vol test en direction de Dreux-Vernouillet où mon instructeur m'avait dit : félicitations, tu es prêt. C'est donc début décembre, après plus d'un mois sans voler, à cause de la météo que j'ai effectué un dernier vol avec mon instructeur vers la petite piste de Maisse qui est surnommé "le porte-avions ", car la longueur de la piste est de seulement 200 mètres. Après m'être posé sur cette courte piste et être retourné à l'aérodrome de La Ferté-Alais, Alain mon instructeur a sorti les papiers pour ma demande de brevet. Vous ne pouvez pas imaginer le sourire que j'avais néanmoins je n'arrivais pas à me dire "ça y est, je suis pilote ULM multiaxes".

Maintenant, un nouvel apprentissage va commencer, des vols solos pour pouvoir acquérir "l'emport passager".