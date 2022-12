Un drone d’appui largué et opéré à partir d'un Airbus A400M en vol

Article publié le 24 décembre 2022 par David Dagouret

Un drone Do-DT25 modifié par Airbus a été largué depuis un A400M de la Bundeswehr.

La Bundeswehr, Airbus, le Centre aérospatial allemand DLR et les entreprises SFL et Geradts ont réalisé un premier essai en vol de largage suivi de de l'exploitation d'un démonstrateur de drone d’appui à partir d'un A400M.

Le dispositif permettant de lancer des drones d’appui à partir d'un A400M a été développé en six mois seulement. Pour le vol d'essai, il a été installé dans la soute d'un A400M de la Bundeswehr, d'où a été lancé un drone Do-DT25 modifié d'Airbus. Après le largage, les moteurs du Do-DT25 ont été démarrés et il a poursuivi son vol. L'équipage de l'A400M a ensuite transféré le contrôle du drone à un opérateur au sol, qui a commandé et posé le drone en toute sécurité.

Michael Schoellhorn, PDG d'Airbus Defence and Space a déclaré : "L'excellente collaboration avec notre client et nos partenaires allemands sur cette campagne du lanceur de drones à partir de l'A400M est une preuve supplémentaire de la façon dont le développement du SCAF fera passer l'innovation et les technologies au niveau supérieur. Le SCAF en tant que système de systèmes commence à prendre forme maintenant."

