Emirates va lancer le premier vol en A380 à destination de Bali

Article publié le 27 mars 2023 par David Dagouret

Le super-jumbo de la compagnie aérienne est le premier vol commercial en A380 à atterrir en Indonésie.

Emirates a annoncé le déploiement d'un Airbus A380 vers Bali à partir du 1er juin 2023. Il s’agit d’une étape importante dans l'histoire de l'aviation en Indonésie car ce sera le premier vol régulier en A380 dans le pays. Cette nouvelle fréquence en A380 en configuration bi-classes d’Emirates vient en remplacement de l'un des deux services quotidiens vers Bali, actuellement opérés par un avion Boeing 777-300ER bi-classes. Le vol inaugural EK368 de l'A380 Emirates décollera de l'aéroport international de Dubaï à 03h25 pour arriver à l'aéroport international de Denpasar à 16h35, heure locale. Le vol retour EK369 partira de Bali à 19h40 pour arriver à Dubaï à 00h45 (heure locale).



Emirates a lancé en 2015 un service quotidien sans escale entre Dubaï et Bali, qui s'ajoute à ses vols réguliers vers Jakarta depuis 1992. À ce jour, la compagnie a effectué plus de 49 000 vols et transporté plus de 9 millions de passagers entre l'Indonésie et Dubaï.



Adnan Kazim, Chief Commercial Officer d'Emirates a déclaré : "L’A380 Emirates est iconique, il reflète notre signature de marque ‘Fly Better’ tant en termes de produit que de services de premier plan. Nous sommes ravis d'offrir à nos clients la possibilité de découvrir le caractère unique et la beauté inégalée de notre A380 lors des vols vers et depuis Bali. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires de l'aéroport international Ngurah Rai de Bali pour garantir la fluidité et l’efficacité de nos opérations en A380. Nous tenons à remercier les autorités et nos partenaires pour leur soutien."



Faik Fahmi, Président Directeur de la société Angkasa Pura I a déclaré : "Bali continue d'être l'une des destinations touristiques les plus populaires de notre réseau et de nos marchés stratégiques en Asie du Sud-Est. Le lancement de l’A380 Emirates en Indonésie souligne notre engagement de longue date auprès des secteurs du voyage et du tourisme du pays. Nous avons hâte d'amplifier le trafic entrant vers l'île, tout en offrant aux voyageurs d’affaires ou de loisirs toujours plus d'opportunités de correspondances vers Dubaï et au-delà, vers des villes à travers l'Europe et les Amériques, grâce au vaste réseau mondial d'Emirates."



"Les opérations à venir de l'Airbus A380 en Indonésie représentent un moment historique pour l'aviation indonésienne et Angkasa Pura I. Nous saluons l’arrivée de l’emblématique A380 Emirates, dès le1er juin prochain, et sommes particulièrement honorés d'être le premier exploitant d'aéroport à accueillir des vols commerciaux réguliers de cet avion dans notre pays. Cela est le résultat d'une coordination, d'une synergie et d'une coopération bien établie entre Angkasa Pura I en tant qu'exploitant d'aéroport, Emirates et le ministère des Transports de la République d'Indonésie en tant qu’autorité de régulation. Nous espérons que les opérations de vols en A380 Emirates en Indonésie, notamment à Bali, auront un impact positif continu sur les secteurs du tourisme et de l'économie, et permettront également d’ouvrir la porte à de nouvelles opportunités de collaboration et d'investissement dans d'autres secteurs industriels en Indonésie."





Sur le même sujet