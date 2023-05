A la Découverte de Norse Atlantic Airways

Article publié le 22 mai 2023 par David Dagouret

Aeroweb-fr.net a été invité par Norse Atlantic Airways et nous vous faisons découvrir cette compagnie norvégienne.

Norse Atlantic Airways est une compagnie aérienne norvégienne low-cost long-courrier dont le siège est à Arendal, en Norvège. Fondée en février 2021, la compagnie aérienne exploite une flotte de Boeing 787 Dreamliner entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Son vol inaugural a eu lieu le 14 juin 2022, de l'aéroport d'Oslo Gardermoen, à l'aéroport international John F. Kennedy de New York.



Norse Atlantic Airways a lancé, en mars 2023, un vol quotidien entre Paris-CDG et New York JFK. C'est donc sur cette liaison que nous avons découvert cette jeune compagnie qui n'est pas sans nous rappeler Norwegian Air Shuttle. En effet, les principaux dirigeants de Norse, Bjørn Kise et Bjørn Kjos sont des anciens PDG de la compagnie Norwegian.



Le 29 avril dernier, nous nous sommes donc rendus au terminal 3 de l'aéroport de Paris Charles de Gaulle où le décollage du vol N0301 à destination de New York, était prévu à 20h00.

Précisons que nous allions tester la classe premium pour ce vol entre Paris et New York. Les passagers voyageant dans cette classe peuvent s'enregistrer et déposer leurs bagages en priorité. Après être passés aux différents points de sûreté et sécurité nous nous sommes rendus vers la porte d'embarquement où celui-ci a débuté à 18h55.



L'appareil qui allait nous transporter vers New York, était un Boeing 787-9 Dreamliner immatriculé LN-FNC (numéro de série 38790/698) et appelé Everglades. La cabine de cet appareil peut accueillir un total de 328 passagers, 56 en classe premium et 282 en classe économique.



Nous sommes entrés à bord du Dreamliner norvégien et nous nous sommes dirigés vers la classe premium pour rejoindre notre siège numéro 2A. L’accueil a été fait par Anne Sophie, la cheffe de cabine, française, qui nous a offert un verre de bienvenue.



La configuration de cette classe premium est de 7 personnes de front en 2-3-2 avec 8 rangées pour un total de 56 sièges.



Nous nous sommes assis et notre première réaction a été très positive. En effet, nous avons été agréablement surpris par l'espace entre chaque siège, qui est très important. Le siège de cette classe est inclinable de 18 cm avec un espacement entre deux sièges de 46 pouces (117cm) et une largeur de 19 pouces (48cm). L’IFE se trouve dans l’accoudoir. Une prise de courant est disponible pour chaque siège.



Juste avant le départ, nous avons été invités par la cheffe de cabine à visiter le cockpit où nous avons pu discuter avec les deux pilotes et également, après autorisation, prendre une photographie du cockpit.



Nous avons regagné notre siège et l'appareil a roulé en direction de la piste 27 droite de l'aéroport parisien. Pour voir la vidéo du décollage, cliquer sur l'image :



Vingt minutes après le décollage, nous avons découvert les divertissements contenus dans l’IFE. Le contenu de l'IFE est assez minimal, les passagers ont accès à des films, des dessins animés et des informations sur le vol. Il n'y a pas de jeu, ni de musique.



Une heure après le décollage, il était l'heure de dîner. En classe Premium Economy, un repas est offert aux voyageurs avec un plat chaud, un dessert et une boisson. Pour notre part, nous avons choisi du saumon avec de la purée de pomme de terre, des épinards et en dessert, une mousse au chocolat. Le tout est servi dans un plateau en carton avec des couverts en bois.



Le temps de vol pour New York étant de 07h40 ce jour-là, nous avons eu le temps de regarder quelques films et surtout prendre un repos bien mérité. Le siège de la classe premium et surtout son espace est vraiment confortable. Une heure avant l’arrivée à l’aéroport de New York, le personnel de bord nous a servi une collation.



L’appareil a atterri à New-York JFK avec plus d’une heure d’avance, 21h20 au lieu de 22h35.



Après un séjour de deux jours à New-York sous des trombes d’eau, nous avons regagné le terminal 7 de l'aéroport JFK ; il était déjà temps de retourner à Paris CDG. Le vol NO302 devait décoller à 00h30 (heure locale) pour atterrir à 14h05 à Paris CDG.



Pour ce vol retour, nous allions tester la classe économique. La configuration de la classe économique est de 9 personnes de front en 3-3-3 pour un total de 282 passagers.



La configuration de la cabine économique est de 9 personnes de front en 3-3-3. Les sièges sont des sièges standards en cuir avec un espace entre deux rangs de 31 pouces (79 cm) et une largeur de siège de 17.2 pouces (44 cm). Chaque siège possède un système de divertissement en vol (IFE) fixé dans le repose-tête du siège de devant. Une prise USB est disponible pour brancher son appareil mobile.



En classe économique, Norse Atlantic propose trois catégories de prix qui sont les suivantes :

Economy Light : 1 petit bagage sous le siège, billet modifiable moyennant des frais supplémentaires et embarquement en dernier

Economy Classic : 1 petit bagage sous le siège, 1 bagage à main (10 kg/22 lb) , 1 bagage en soute standard (23 kg/50 lb), 1 repas (premier service), Embarquement général et billet modifiable moyennant des frais supplémentaires

Economy Flextra : Choix du siège, 1 petit bagage sous le siège, 1 bagage à main (10 kg/22 lb), 1 bagage en soute standard (23 kg/50 lb), 1 repas (premier service), Embarquement prioritaire et billet modifiable

Le vol a décollé de New York JFK à 00h30 (heure locale). cliquez sur l’image pour voir le décollage :



Le contenu de l’IFE est exactement le même que dans la classe premium ; toutefois en classe économique, les les écouteurs sont payants. Il faut donc prévoir vos oreillettes avant le départ.



Le temps de vol retour n’étant que de 6 heures, nous avons préféré nous reposer et dormir avant notre arrivée en France.



L’appareil volant à toute vitesse (1015 km/h) en direction de la France, nous sommes arrivés au-dessus de la France par la côte du Cotentin, Le Havre et Rouen avec un très beau soleil. Puis, nous sommes arrivés en région parisienne, sous un ciel nuageux, et l’appareil a atterri à 13h30 à Paris-Charles-de-Gaulle. L’avion s’est posé sur la piste 09 gauche de l’aéroport parisien et nous avons débarqué au terminal 3.



Cliquez sur l'image pour voir la vidéo :



En conclusion, nos voyages avec la compagnie norvégienne ont été très confortables et très agréables. Le point fort de cette compagnie est son bon rapport qualité-prix. Les prix sont vraiment attractifs pour les passagers qui souhaitent voyager en vol direct entre Paris et New-York avec des petits budgets. La qualité est quant à elle présente notamment dans les sièges premium qui sont confortables et qui offrent une bonne inclinaison pour se reposer.



Le vol aller-simple CDG-JFK est affiché à partir de 219€ TTC en Classe Économique et à partir de 528€ TTC en Classe Premium à la période dans laquelle j’ai voyagé.



Un autre point positif que nous voulions souligner, est le professionnalisme du personnel de bord qui est au vraiment au petit soin pour ses passagers. De surcroît, de nombreux PNC sont des francophones engagés par la compagnie norvégienne mais sous contrat français.

