Le moteur PW127XT-L de Pratt & Whitney certifié par Transports Canada

Article publié le 15 octobre 2023 par David Dagouret

Cette variante moteur offre des performances accrues destinées à répondre aux exigences de l’ATR 42 600S.

À l’occasion de l’assemblée générale de l’ERA (European Regions Airline Association), Pratt & Whitney Canada et ATR ont annoncé la certification du moteur PW127XT-L par Transports Canada.

Cette variante moteur offre des performances accrues destinées à répondre aux exigences de l’ATR 42 600S, le nouvel appareil d’ATR capable de décoller et d’atterrir sur pistes courtes. Cette certification est une étape clé dans l’évolution du programme et une avancée importante en vue de l’amélioration de la connectivité régionale et de l’accessibilité des aéroports à travers le monde.

L’ATR 42-600S réduira la distance nécessaire au décollage et à l’atterrissage à seulement 800 mètres en conditions de vol standard. L’appareil pourra accéder à 1 000 aéroports disposant de pistes courtes dans le monde.

Edward Hoskin, Vice-président de l’Ingénierie chez Pratt & Whitney Canada, a déclaré : "Le PW127XT-L, qui marque la 200e certification de type pour Pratt & Whitney Canada, présente les mêmes caractéristiques que la série de moteurs PW127XT : -20 % de coûts de maintenance, +40 % de temps de vol et -3 % de consommation de carburant et d’émissions de CO2."

Daniel Cuchet, Directeur technique d’ATR a déclaré : "Cette certification est une étape importante pour le programme ATR 42-600S, car les modifications des moteurs font partie des changements techniques majeurs que nous apportons à l’avion, en plus de la gouverne et de l’avionique, avec une énorme influence sur les performances au décollage. Le PW127XT-L est doté des mêmes turbomachines que le PW127XT M et le système de contrôle des moteurs a été adapté pour offrir une plus grande polyvalence et des performances accrues. Cette étape-clé vient récompenser de nombreux mois de travail et de collaboration entre les équipes d’ATR et de Pratt & Whitney Canada."





Sur le même sujet