Vueling présente son programme d'été

Article publié le 27 avril 2024 par David Dagouret

La compagnie espagnole proposera 248 lignes dont 42 en France.

Vueling, compagnie du groupe IAG, dévoile son programme de vols pour la saison estivale 2024. La compagnie aérienne annonce la mise en place de 248 liaisons vers 101 destinations réparties dans 29 pays. Cette année, Vueling introduit 6 nouvelles lignes par rapport à l'été 2023, notamment une liaison inédite reliant Paris-Orly à Londres-Heathrow, inaugurée le 7 avril dernier. Rappelons qu'Aeroweb-fr.net était présent lors de ce vol inaugural, revoir l'actualité : Vueling inaugure sa liaison entre Orly et Heathrow

Ainsi, la compagnie aérienne proposera cet été 42 lignes directes au départ de la France vers 9 pays : l'Espagne, l'Italie, le Portugal, le Royaume-Uni, l’Irlande, la République Tchèque, l'Algérie, le Maroc et l'Égypte. De plus, en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, Vueling intensifiera ses fréquences de vols de 7,3% vers la France tout au long de l’été.

Outre Paris-Orly, la compagnie opérera des liaisons depuis Paris-Charles de Gaulle ainsi que 6 villes de provinces : Bordeaux, Bastia, Lyon, Nantes, Nice et Marseille.

