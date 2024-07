L’Airbus A321XLR a reçu sa certification de type de l’AESA

Article publié le 24 juillet 2024 par David Dagouret

À ce jour, plus de 500 Airbus A321XLR ont été commandés.

L'Airbus A321XLR équipé de moteurs CFM LEAP-1A a reçu sa certification de type de l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (AESA), préparant ainsi l'entrée en service du nouvel avion à la fin de l'été. Le certificat de type a été remis par Florian Guillermet, Directeur exécutif de l'AESA, à Isabelle Bloy, ingénieure en chef de l'A321XLR. La certification de la version à moteur Pratt & Whitney est prévue pour la fin de l'année 2024.

Le premier A321XLR a effectué son vol inaugural en juin 2022. S’en est suivi un vaste programme de tests avec trois avions d'essais. À ce jour, plus de 500 Airbus A321XLR ont été commandés.

Christian Scherer, directeur général de l’activité avions commerciaux d’Airbus a déclaré : "Voici l'A321XLR, un produit distinctif qui apporte une valeur nouvelle sur le marché, élargissant le champ des possibles pour les compagnies aériennes clientes et pour les passagers. Grâce à son rayon d'action étendu, l'A321XLR permet d'ouvrir une multitude de routes directes qui donnent des opportunités naturelles de croissance à nos clients et aux voyageurs. Il offre aux compagnies aériennes l'efficacité des caractéristiques communes à la gamme A320/A321 et, grâce à la polyvalence de sa cabine, un éventail de services possibles tout à fait unique. C'est la quintessence d'Airbus. Nous avons franchi un jalon clé avec cette certification. La prochaine étape consiste à préparer l'avion pour ses premières missions commerciales avec nos clients du monde entier. Nous sommes impatients de travailler avec les clients du XLR pour soutenir l'intégration de l'avion dans leurs flottes."





Sur le même sujet