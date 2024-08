Norse Atlantic Airways effectue un vol charter entre la Norvège et Darwin, en Australie

Article publié le 16 août 2024 par David Dagouret

Le vol a duré plus de 16 heures et a parcouru près de 14 730 kilomètres.

Norse Atlantic Airways a annoncé la réussite d'un vol entre la Norvège et Darwin, en Australie, affrété par Albastar S.A. et organisé par Aircontact, la plus grande société de courtage aérien de Scandinavie. C'est la première fois qu'un vol sans escale a lieu entre la Norvège et l'Australie.

Après avoir décollé à 6h30 le samedi 3 août de l'aéroport d'Oslo Gardermoen et atterri à 6h00 le dimanche 4 août à l'aéroport international de Darwin, le vol sans escale a couvert environ 14 730 kilomètres en plus 16 heures 30.

Précisons que la compagnie australienne, Qantas, effectue des vols réguliers sans escale entre l'Australie et des villes en Europe comme Paris ou Londres.

Mette Birkedahl, Directrice de l'affrètement et de l'ACMI chez Norse Atlantic Airways, a déclaré : "Le succès de ce vol charter entre la Norvège et Darwin, une première dans l'histoire de l'aviation, illustre notre engagement indéfectible à offrir des services de qualité exceptionnelle à nos clients. Le Boeing 787-900 Dreamliner, parfaitement adapté aux vols très long-courriers, nous permet de démontrer ses capacités sur cette route. Nous sommes fiers de ce jalon."





