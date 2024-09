A lire : Mirage 2000, l'histoire dans l'armée de l'air de 1974 à nos jours

Article publié le 25 septembre 2024 par David Dagouret

Ce livre rassemble et retrace le développement et l’histoire des versions du Mirage 2000 dans l’armée de l’Air.

Ce nouveau livre intitulé "Mirage 2000, l'histoire dans l'armée de l'air de 1974 à nos jours" est en vente depuis le 18 septembre dernier quelques mois après le bouquin "Prototypes expérimentaux Dassault, 1960-1988". Ces deux ouvrages ont été écrits par le même auteur, Hervé Beaumont et distribués par Sophia Editions.

Ce nouveau bouquin est donc axé sur le Mirage 2000, dont le premier prototype vola en 1978. Cet appareil forme depuis 1984 l’arête dorsale de l’aviation de combat française, avec cinq versions différentes, mises en œuvre par l’armée de l’Air. Ces versions du Mirage 2000 ont permis d’assurer de multiples types de missions, tant sur le territoire national que lors de nombreux exercices et théâtres d’opérations extérieurs.

À partir du contexte géopolitique et militaire des différentes époques concernées, de l’évolution des doctrines stratégiques aériennes, des besoins de l’armée de l’Air et des demandes de l’État, ce livre rassemble et retrace le développement et l’histoire des versions du Mirage 2000 dans l’armée de l’Air avec leur genèse, leur histoire, leur conception technique détaillée, leur utilisation, leur carrière opérationnelle et leurs escadrons d’affectation en se fondant sur un nombre important de photos et d’illustrations.

L’auteur : Hervé Beaumont est dirigeant d’entreprise et professeur en écoles de commerce. En parallèle de ses activités, il a rédigé des articles pour les importantes revues spécialisées en aviation, a donné des conférences, a participé à des documentaires filmés et a écrit plus d’une dizaine d’ouvrages de référence, consacrés aux Mirage IV A/P, Mirage III, Mirage 5, Mirage F1, Mirage 2000, Mirage 2000 N, Forces Aériennes Stratégiques et aux Avions Nucléaires Français.

Vous pouvez commander cet ouvrage sur le site de Sophia Editions : https://www.sophia-editions.com/aviation/5956-mirage-2000-l-histoire-dans-l-armee-de-l-air-de-1974-a-nos-jours-9782385140816.html

Sur le même sujet