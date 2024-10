Qantas proposera 220 000 sièges supplémentaires

Article publié le 27 octobre 2024 par David Dagouret

Qantas renforce son réseau international avec de nouveaux avions et une nouvelle destination, ainsi que des changements d'horaires qui permettront de mieux utiliser sa flotte et de répondre à la demande croissante des clients sur les marchés clés de l'Asie-Pacifique et des États-Unis.

À partir de février 2025, la compagnie nationale ajoutera environ 220 000 sièges à son réseau international sur 12 mois par rapport à son programme actuel. Cela est rendu possible par le lancement de sa nouvelle liaison Brisbane - Palau, le retour de deux Airbus A380 après des travaux de maintenance et des modifications de cabine, ainsi que l'arrivée d'autres avions A220 de nouvelle génération pour QantasLink.

Plus de sièges vers les États-Unis

Grâce à ces changements, Qantas augmentera de 13 % sa capacité vers les États-Unis et offrira 30 % de sièges supplémentaires sur les vols long-courriers avec le retour de l'A380 sur le réseau à partir du mois d'août prochain. Les clients bénéficieront du retour des Boeing 787 Dreamliner de la compagnie à Brisbane, avec l'option Premium Economy et plus de sièges pour les vols à destination de Los Angeles et d'Auckland.

Nouvelle liaison entre Brisbane et Palau

La compagnie nationale a également annoncé aujourd'hui qu'elle ajouterait Palau à sa carte pour la première fois, en opérant des vols hebdomadaires de Brisbane vers l'île du Pacifique avec son avion 737.

Ce service, connu sous le nom de « Palau Paradise Express », sera exploité dans le cadre d'un contrat attribué à Qantas par le gouvernement fédéral et contribuera à maintenir des liens commerciaux et touristiques solides entre l'Australie et les Palaos. Les clients de Qantas auront également accès à une nouvelle destination de loisirs sur le réseau de la compagnie aérienne, Palau étant réputée pour ses eaux pures, sa vie marine unique et un paradis pour les plongeurs et les randonneurs.

La liaison devrait être mise en place dans les prochains mois et les vols seront mis en vente dans les prochaines semaines.

Coup d'accélérateur pour la nouvelle liaison Darwin-Singapour

Le nouvel avion A220 de QantasLink fera ses débuts sur le réseau international lorsque la compagnie commencera à voler entre Darwin et Singapour en mars.

Initialement prévu avec l'Embraer E190, l'A220 de 137 places sera exploité cinq fois par semaine, offrant ainsi plus de 70 000 sièges sur la ligne chaque année.

QantasLink a pris livraison des quatre premiers des 29 avions A220, qui remplacent progressivement sa longue flotte de Boeing 717 dans le cadre du programme de renouvellement de la flotte du groupe Qantas.

Modifications des vols vers Séoul

À partir de la mi-juin 2025, Qantas cessera de proposer des vols entre Sydney et Séoul, tandis que Jetstar passera de quatre vols hebdomadaires à des vols quotidiens. Ce changement se traduira par une augmentation globale du nombre de sièges entre les deux villes.

Cam Wallace, Président Directeur Général de Qantas a déclaré : "Nous sommes ravis d'offrir à nos clients plus de 220 000 sièges supplémentaires sur notre réseau, une nouvelle destination internationale et notre tout nouvel appareil A220 pour nos vols Singapour-Darwin, qui sera le premier de ce type à opérer au départ de Singapour. Nous sommes également impatients de voir nos A380 reprendre le chemin des airs et d'offrir à nos clients davantage de sièges haut de gamme pour certaines de nos destinations internationales les plus prisées. Dans le cadre de notre programme historique de renouvellement de la flotte, ces changements visent à disposer des bons appareils sur les bonnes liaisons et à répondre à la demande croissante des clients. L'un des avantages de notre stratégie de double marque est la flexibilité dont nous disposons avec nos flottes combinées Qantas et Jetstar. Qantas a lancé des vols vers Séoul après la pandémie et, maintenant que la demande s'est normalisée, le marché des loisirs s'est considérablement développé, ce qui offre à Jetstar une excellente occasion d'augmenter ses fréquences et permet à Qantas de redéployer ses appareils sur d'autres liaisons où la demande est forte. Cette croissance est une bonne nouvelle pour notre personnel et nous permet également d'offrir plus de choix à nos clients qui voyagent sur le réseau de Qantas."





