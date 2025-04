L’assemblage final, du premier Global 8000 de série, progresse

Article publié le 14 avril 2025 par David Dagouret

Bombardier a donné des nouvelles de la production du premier Global 8000 en production, avec en prime une photographie.

Bombardier a annoncé que son programme d’avion d’affaires Global 8000 progresse comme prévu, son premier avion Global 8000 en production étant au stade de l’assemblage à Toronto, au Canada. D’importants composants des usines de Bombardier ont été livrés comme prévu et l’avion progresse dans le processus de fabrication de haute technologie vers son entrée en service planifiée pour 2025.

Alors que le processus de fabrication s’accélère, le centre d’essais en vol de Bombardier à Wichita a récemment mis à l’épreuve l’avion d’essai Global 8000; ce dernier a effectué des missions d’essai en Europe, démontrant ses capacités de performance exceptionnelles dans des conditions d’exploitation fonctionnelles réelles et récoltant les louanges des pilotes d’essai.

Avec une autonomie de 8 000 milles marins qui le place en tête de l’industrie et une vitesse maximale inégalée de Mach 0,94, l’avion Global 8000 est l’avion ultime, libérant l’accès à plus de liaisons que jamais, dont Dubaï-Houston, Singapour-Los Angeles, Londres-Perth et beaucoup d’autres.

Stephen McCullough, vice-président principal, Ingénierie et développement de produits chez Bombardier a déclaré : "L’avion Global 8000 de Bombardier offre une performance exceptionnelle sur courte piste, pouvant accéder à des aéroports plus petits auxquels les autres avions de sa catégorie ne peuvent accéder. Cela contribue à en faire le choix évident pour des propriétaires et exploitants avisés qui accordent la priorité à la commodité et à la flexibilité. Cet avion impressionnant sera l’avion d’affaires sur mesure le plus rapide et à la plus longue distance franchissable jamais construit, et sa combinaison unique d’innovation, de performance et de confort permettra à nos clients d’atteindre de nouveaux sommets dans leur expérience d’aviation d’affaires."

David Murray, vice-président exécutif, Fabrication, TI et excellence opérationnelle chez Bombardier a déclaré : "L’assemblage final du premier avion Global 8000 en production progresse sans interruption, et nous sommes en bonne voie d’atteindre nos objectifs pour cet avion incroyable – l’avion d’affaires très long-courrier le plus rapide et le plus impressionnant de l’industrie. Nos équipes d’ingénierie et de production continuent de faire preuve de niveaux inégalés d’engagement, d’innovation et d’expertise à toutes les étapes du processus de fabrication."





