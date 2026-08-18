Actualité aéronautique
ASL Airlines France inaugure des nouvelles lignes
Article publié le 16 juillet 2025 par David Dagouret
ASL Airlines France a inauguré début juillet, plusieurs lignes régulières inédites, dont le lancement a été annoncé plus tôt dans le cadre du programme été 2025.
ASL Airlines France a inauguré début juillet, plusieurs lignes régulières inédites, dont le lancement a été annoncé plus tôt dans le cadre du programme été 2025.
Depuis le mardi 1er juillet, la compagnie a inauguré une liaison directe entre Clermont-Ferrand et Alger. Deux jours plus tard, le jeudi 3 juillet, deux nouvelles routes vers Pristina ont été lancées au départ de Paris-Charles de Gaulle et de Lyon-Saint-Exupéry. Enfin, le 6 juillet, la ligne entre Saint-Étienne et Béjaïa a officiellement été lancée.
Les lignes desservies par ASL Airlines France, les nouveautés sont indiquées en gras :
Lignes desservies à l’année :
- Paris Orly - Alger : 7 vols par semaine
- Lyon - Alger : jusqu’à 6 vols par semaine
- Paris CDG - Alger : jusqu’à 13 vols par semaine
- Paris CDG - Béjaïa : jusqu’à 4 vols par semaine
- Lille - Alger : jusqu’à 4 vols par semaine
- Lille - Oran : jusqu’à 3 vols par semaine
- Lille - Tlemcen : jusqu’à 2 vols par semaine
- Lille - Béjaïa : 1 vol par semaine
- Mulhouse - Alger : 1 vol par semaine
- Mulhouse - Constantine : 1 vol par semaine
- Perpignan - Oran : jusqu’à 2 vols par semaine
Lignes saisonnières :
- Paris CDG - Pristina : 1 vol par semaine
- Saint-Étienne - Béjaïa : 1 vol par semaine
- Clermont-Ferrand - Alger : 1 vol par semaine
- Toulon - Alger : 2 vols par semaine
- Lyon - Pristina : 1 vol par semaine
- Lille- Toulon : 2 vols par semaine
- Paris CDG - Corfou : 1 vol par semaine
- Paris CDG - Annaba : 1 vol par semaine
- Lille - Sétif : 1 vol par semaine
- Strasbourg - Oujda : 1 vol par semaine
- Mulhouse - Oran : 1 vol par semaine
- Paris CDG - Oujda : 1 vol par semaine
Éric Vincent, directeur général d’ASL Airlines France a déclaré : "L’ouverture de lignes encore inédites illustrent la capacité d’ASL Airlines France à innover et à se développer en saisissant les opportunités du marché et en répondant à des besoins spécifiques. Depuis 25 ans, ASL Airlines France construit un modèle original basé sur une double activité de transport de passagers et de transport de fret. La force de la compagnie réside dans le fait de savoir innover, être à l’écoute et se mobiliser pour accompagner ses clients. Cette réussite n’aurait pas été possible sans le formidable engagement des femmes et des hommes de la compagnie."
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