Actualité aéronautique
Russie : crash d'un Antonov 24
Article publié le 24 juillet 2025 par Aeroweb-fr.net
L'aéronef effectuait la liaison entre Blagovechtchensk et Tynda (extrême-orient russe) avec à son bord 49 personnes.
L'agence de presse russe a annoncé ce matin, la disparition des radars d'un avion de ligne russe. L'appareil serait un Antonov 24 avec à son bord 49 personnes. L'aéronef effectuait la liaison entre Blagovechtchensk et Tynda.
Quelques minutes après la disparition de l'appareil des écrans radars, les autorités russes ont annoncé que le fuselage en flammes de l'avion avait été découvert.
MAJ 24/07/2025 à 12h30
Les autorités russes ont confirmé la découverte de la zone de l'accident et la carlinge de l'appareil. Cette zone est située à 16 kilométres de l'aéroport de Tynda. Les sécouristes n'ont pas découvert de survivants. Ce matin, les autorités russes parlaient de 49 personnes à bord de l'avion mais ce chiffre n'a pas été confirmé.
D'après les premières informations, l'accident se serait produit alors que l'appareil effectuait une deuxième approche pour atterrir à l'aéroport.
photo d'illustration :
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