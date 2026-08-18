Actualité aéronautique
Transavia inaugure sa ligne Paris Orly - Chisinau
Article publié le 24 juillet 2025 par David Dagouret
Cette liaison est opérée par la compagnie française à raison de deux vols par semaine (les lundis et vendredis).
Transavia France, filiale low-cost du groupe Air France-KLM a célébré ce lundi 7 juillet le vol inaugural de sa nouvelle liaison Paris Orly – Chisinau, marquant ainsi son arrivée en Moldavie pour la toute première fois. Cette liaison est opérée par la compagnie française à raison de deux vols par semaine (les lundis et vendredis).
À l’aéroport de Paris Orly, une cérémonie d’inauguration s’est tenue en porte d’embarquement en présence de Mme Corina Călugăru, Ambassadrice de la République de Moldova en France, de M. Benjamin Haddad, Ministre délégué chargé de l'Europe, et de Mme Marie-José Allemand, Députée de l’Assemblée nationale et Présidente du groupe d’amitié France–Moldavie.
À leur arrivée à Chișinău, les passagers du premier vol ont été accueillis selon la tradition locale, avec du pain et du sel sur le tarmac, avant de participer à une séance photo marquant l’inauguration de la ligne. Quelques douceurs ont été distribuées aux passagers à leur arrivée à l'aéroport.
Nicolas Henin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing chez Transavia France a déclaré : "Nous sommes fiers de proposer cette nouvelle liaison entre la France et la République de Moldova. Elle s’inscrit dans notre volonté de développer notre réseau vers de nouveaux marchés et de favoriser les échanges culturels entre nos deux pays."
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