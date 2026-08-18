Volotea reprend ses opérations à l'aéroport de Beauvais

Article publié le 23 juillet 2025 par David Dagouret

Depuis le 6 juillet, la compagnie aérienne espagnole Volotea a fait son grand retour sur le tarmac de l’Aéroport Paris-Beauvais.

Volotea a annoncé la reprise de ses opérations à l'aéroport de Paris-Beauvais. Après avoir accueilli ses avions pour la première fois en 2017 et jusqu’à 2022, l’Aéroport Paris-Beauvais est heureux de retrouver Volotea sur son tarmac. Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales, opère vers Bastia, à raison de deux fois par semaine (jeudi et dimanche).

Anthony Martin, Président Exécutif de Bellova, a déclaré : "L’ouverture de cette nouvelle ligne vers Bastia s’inscrit pleinement dans notre volonté de proposer une offre de lignes domestiques et en particulier sur la Corse, destination très prisée et très attendue. Elle reflète également la confiance que nous accordent nos partenaires aériens dans le potentiel de notre plateforme et leur volonté de développement à nos côtés."

Gilles Gosselin, Directeur France de Volotea, a déclaré : "Nous sommes ravis d’annoncer l’inauguration de cette nouvelle ligne reliant Paris-Beauvais à Bastia, renforçant ainsi le lien entre les Hauts-de-France et la Corse. Nous avons à cœur d’offrir toujours plus de choix à nos clients afin d’élargir leurs possibilités d’escapades et de leur permettre de découvrir ce joyau naturel de la Méditerranée. Cette nouvelle liaison témoigne de notre engagement à renforcer la connectivité entre les villes françaises et s'inscrit dans notre objectif de relier la métropole à la Corse afin de rendre l’île de Beauté encore plus accessible aux habitants de la région parisienne."





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