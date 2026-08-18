Actualité aéronautique
Vueling enrichit son offre à bord avec un cocktail signature et un nouveau menu
Article publié le 23 juillet 2025 par David Dagouret
Vueling, compagnie membre du groupe IAG, a dévoilé son nouveau menu d'été à bord, marqué par le lancement de son tout premier cocktail signature : "Vueling in the Clouds".
Vueling, compagnie membre du groupe IAG, a dévoilé son nouveau menu d'été à bord, marqué par le lancement de son tout premier cocktail signature : "Vueling in the Clouds".
Le cocktail associe du cava et de ratafia de Barcelone, du gin britannique, du limoncello italien, ainsi qu’une liqueur de fleur de sureau française. Le tout est servi avec un nuage de barbe à papa.
Le nouveau menu à bord de Vueling comprend plus de 70 produits, dont 28 nouveautés conçues pour offrir une gamme élargie de choix végans, végétariens et sans gluten. Parmi ces nouveautés figure la barre Berry Blend de Creative Nature, un encas 100 % végan et exempt des 14 plus importants allergènes.
Les passagers peuvent désormais savourer une sélection de produits végans, incluant un burger végétal et un moccaccino de la marque Oatly. Le menu propose également une véritable pizza margherita pour les végétariens, ainsi que des repas et snacks.
Des friandises telles que les Maltesers, les Twix, les biscuits Lotus Biscoff ou encore des bouchées d’ananas au sirop viennent compléter l’offre sucrée. Côté salé, les passagers peuvent se régaler avec une boîte de tapas composée de charcuteries, d’olives, de fromage frais et de bâtonnets de pain.
En complément de son cocktail signature, Vueling a repensé sa carte des boissons. Elle inclut désormais des classiques incontournables comme la Piña Colada, les Mojitos ou encore la tequila Patrón. Pour les passagers en quête d’options sans alcool, plusieurs nouveautés font leur apparition : le kombucha, le ColaCao Energy, l’Aquarius au citron, ainsi que le Schweppes au pamplemousse. À cela s’ajoute une large sélection de thés Twinings et de tisanes aux vertus relaxantes.
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