Actualité aéronautique
Bombardier rejoint l’EBAA France
Article publié le 3 novembre 2025 par David Dagouret
L’EBAA France poursuit l’élargissement de son réseau de membres avec l’adhésion de Bombardier.
L’association EBAA France – European Business Aviation Association – représente les acteurs de l’Aviation d’Affaires et assure la promotion de leurs activités. L’association regroupe les opérateurs d’aviation d’affaires, qu’ils soient simples privés ou sociétés commerciales qui mettent des aéronefs (avions ou hélicoptères) à la disposition des entreprises.
L’EBAA France poursuit l’élargissement de son réseau de membres avec l’adhésion de Bombardier.
Cette nouvelle adhésion illustre la volonté commune de Bombardier et de l’EBAA France de défendre et promouvoir une aviation d’affaires responsable, capable de répondre aux besoins de mobilité du monde contemporain tout en intégrant pleinement les impératifs environnementaux.
Aujourd’hui, Bombardier et l’EBAA France portent des engagements convergents pour accompagner la transformation du secteur :
- Accélération de la transition écologique, avec un investissement constant dans les technologies propres, l’efficacité énergétique et l’intégration croissante des carburants d’aviation durables (SAF) ;
- Réduction continue de l’empreinte carbone des aéronefs, grâce à des innovations en matière de conception, de motorisation et de matériaux ;
- Valorisation des métiers de l’aéronautique et contribution à l’attractivité des carrières auprès des jeunes générations ;
- Promotion du rôle stratégique de l’aviation d’affaires au service de la connectivité des territoires, de la compétitivité des entreprises, de la santé et de la réponse aux urgences.
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