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Diamond Aircraft et AELO Swiss Academy signent un accord portant sur plusieurs avions DA20i
Article publié le 3 novembre 2025 par David Dagouret
Cet accord marque la première commande importante de flotte depuis la reprise de la production du DA20 en Europe au début du mois.
Diamond Aircraft et AELO Swiss Academy signent un accord portant sur plusieurs avions DA20i Katana. L'accord porte sur l'acquisition de 12 avions DA20i Katana, assortie d'une option pour six appareils supplémentaires, dont la livraison est prévue en 2027.
Cet accord marque la première commande importante de flotte depuis la reprise de la production du DA20 en Europe au début du mois.
Le nouveau DA20i Katana européen est équipé du moteur Rotax 912 iSc3 Sport et du cockpit tout écran Garmin G500TXi.
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