Actualité aéronautique
Nouvelle fréquence aéronautique montagne
Article publié le 3 novembre 2025 par David Dagouret
A compter du 1er novembre 2025, la fréquence 123.065 MHz, compatible avec un espacement entre canaux de communication vocales de 8.33 kHz, remplace la fréquence 130.0 MHz.
À partir du 1er novembre 2025, La fréquence 123.065 MHz devient la référence obligatoire pour les communications air-air en montagne. Elle remplacera l’ancienne fréquence 130.0 MHz, longtemps utilisée mais désormais dépassée dans le cadre du déploiement de la séparation 8.33 kHz.
Ce changement réglementaire, attendu depuis plusieurs années, concerne directement les altiports dépourvus de fréquence propre, ainsi que les altisurfaces utilisées par de nombreux pilotes de montagne.
Des NOTAM seront publiés en ce sens pour les altiports dont les cartes d’approche ou d’atterrissage à vue font mention de la fréquence 130.0 MHz, en attendant leur mise à jour.
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