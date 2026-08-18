Actualité aéronautique

Volotea lance une liaison entre Lille et Biarritz

Article publié le 3 novembre 2025 par David Dagouret

Volotea a annoncé l’ouverture d’une nouvelle route au départ de Biarritz, avec une liaison directe vers Lille à partir de juin 2026. 

Airbus A319 Volotea

Airbus A319 Volotea

© David DAGOURET pour Aeroweb-fr.net

Volotea a annoncé l’ouverture d’une nouvelle liaison au départ de Biarritz, avec une ligne directe vers Lille à partir du 28 juin 2026. Cette ligne sera opérée à raison de deux vols par semaine les jeudis et dimanche. 

Volotea est présente à l’Aéroport de Biarritz-Pays Basque depuis 2012, ayant transporté près de 233 000 passagers.

volotea

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