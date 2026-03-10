Actualité aéronautique
British Airways suspend ses vols vers Dubaï, Tel Aviv et Abu Dhabi
Article publié le 10 mars 2026 par David Dagouret
En raison de l'instabilité au Moyen-Orient, British Airways réduit drastiquement son programme de vols. Annulations confirmées pour Dubaï, Doha et Tel Aviv jusqu'à fin mars, et suspension prolongée pour Abu Dhabi jusqu'en 2027.
British Airways a pris la décision d'annuler l'intégralité de ses services (vols aller et retour) pour les destinations suivantes jusqu'au 31 mars 2026 :
- Dubaï (DXB)
- Doha (DOH)
- Bahreïn (BAH)
- Amman (AMM)
- Tel Aviv (TLV)
La mesure la plus frappante concerne la capitale des Émirats Arabes Unis. British Airways a confirmé la suspension de tous ses vols vers et depuis Abu Dhabi (AUH) jusqu'à la fin de l'année 2026.
La compagnie assure rester en contact étroit avec les clients impactés pour leur proposer les options habituelles en cas de force majeure :
- Remboursement intégral des billets annulés.
- Réacheminement sur d'autres compagnies partenaires lorsque la sécurité le permet.
- Modification des dates de voyage sans frais supplémentaires pour une période ultérieure.
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