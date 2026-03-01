Actualité aéronautique
Incident majeur à l'aéroport de Dubaï : vols suspendus et terminaux évacués
Article publié le 1 mars 2026 par David Dagouret
L'aéroport international de Dubaï (DXB) suspend l'ensemble de ses opérations suite à un incident ayant fait plusieurs blessés. Alors que des sources évoquent une frappe de missile, les autorités ont procédé à l'évacuation des terminaux et à la fermeture de l'espace aérien.
Dubai Airports a confirmé qu'un incident est survenu dans un hall de l'aéroport international de Dubaï (DXB) et a causé des dégâts légers. Quatre membres du personnel ont été blessés et ont reçu des soins médicaux d'urgence. Lors de l'incident tous les terminaux de l'aéroport avaient été évacués. Les causes de l'incident n'ont pas été précisé mais certains médias parlent d'un missile qui aurait frappés l'aéroport.
Dubai Airports confirme également la suspension de tous les vols à l'aéroport international de Dubaï (DXB)ainsi que ceux de l'aéroport international Al Maktoum (DWC) jusqu'à nouvel ordre. Les autorités ont demandé aux passagers de ne pas se rendre à l'aéroport et sont invités à contacter directement leur compagnie aérienne pour obtenir les dernières informations concernant leurs vols.
Emirates a temporairement suspendu toutes ses opérations à destination et en provenance de Dubaï.
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