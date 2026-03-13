Actualité aéronautique

Thai Airways ajoute un vol supplémentaire Bangkok-Paris le 18 mars 2026

Article publié le 13 mars 2026 par David Dagouret

Thai Airways opérera un vol exceptionnel entre Bangkok et Paris-CDG le 18 mars 2026. Découvrez les horaires des vols TG8690 et TG8691.  

Boeing 777 Thai Airways

Boeing 777 Thai Airways

© David Dagouret pour Aeroweb-fr.net

La compagnie nationale thaïlandaise, Thai Airways, a annoncé la mise en place d'une rotation supplémentaire sur l'axe Bangkok (BKK) – Paris-Charles de Gaulle (CDG).

Ce vol supplémentaire, opéré sous les numéros de vol TG8690 et TG8691, vient compléter l'offre quotidienne habituelle de la compagnie.

  • Le vol TG8690 décollera de Bangkok à 01:05 heure local et arrivera à Paris à 07:50
  • Le vol TG8691 décollera de Paris à 11:00 et atterrira à Bangkok à 04:30 +1

thai

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