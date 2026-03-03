Vietnam Airlines inaugure une liaison directe entre Hanoï et Amsterdam

Article publié le 3 mars 2026 par David Dagouret

Dès juin 2026, Vietnam Airlines reliera Hanoï à Amsterdam trois fois par semaine en Airbus A350.

Vietnam Airlines a annoncé le lancement d’une nouvelle liaison directe entre Hanoï et Amsterdam, dont l’entrée en service est prévue pour juin 2026. Il s’agira de la première connexion aérienne sans escale entre le Vietnam et les Pays-Bas.

À compter du 16 juin 2026, Vietnam Airlines opérera trois vols aller-retour hebdomadaires, les mardis, jeudis et samedis, à bord d’appareils gros-porteurs Airbus A350.

Les Pays-Bas sont actuellement le premier partenaire commercial du Vietnam en Europe, avec des importations en provenance du Vietnam dépassant 11 milliards de dollars en 2025. Le pays figure également parmi les principaux investisseurs européens au Vietnam, avec un capital d’investissement total d’environ 16 milliards de dollars. Les données du marché indiquent que le trafic passagers aller-retour entre le Vietnam et les Pays-Bas a dépassé 122 000 voyageurs en 2024 et a poursuivi sa croissance en 2025. Le marché Hanoï–Amsterdam a notamment enregistré une progression annuelle de plus de 40 %.

Avec l’ajout d’Amsterdam, Vietnam Airlines exploitera au total 12 liaisons directes reliant le Vietnam à huit destinations européennes, dont Paris, Francfort, Londres, Munich, Milan, Copenhague, Moscou et Amsterdam.

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