AERO Friedrichshafen 2026 : AURA AERO dévoile la nouvelle cabine d’ERA

Article publié le 22 avril 2026 par David Dagouret

AURA AERO présente les intérieurs de son avion régional ERA à Friedrichshafen. De la version Lounge 8 places au Cargo 21m³, découvrez le futur de l'aviation hybride-électrique.

AURA AERO a dévoilé lors du premier jour du salon AERO Friedrichshafen les nouvelles configurations de cabine d’ERA, son avion régional hybride-électrique.

D’un vol passagers à une mission corporate, puis à une rotation cargo, ERA s’adapte au rythme des opérations. Avec une hauteur cabine de 1,88 m, une section entièrement cylindrique jusqu’à l’arrière et une large allée centrale de 20 pouces. L’absence de racks à bagages en hauteur ouvre les perspectives, tandis que les bagages sont regroupés à l’avant dans des espaces dédiés offrant jusqu’à 70 cu.ft, soit 2 m3, de rangement. Les hublots laissent entrer une lumière généreuse qui donne à la cabine une atmosphère claire, fluide et immédiatement apaisante.

AURA AERO prévoit l’intégration de matériaux biosourcés comme le lin, le basalte ou le liège, et recyclables, afin de réduire l’empreinte environnementale de la cabine tout en maîtrisant la masse. À bord, la connectivité Starlink haut débit et les ports USB-C à chaque siège prolongent cette logique d’usage contemporain : ERA devient tour à tour bureau volant, espace d’échanges ou parenthèse de repos.

Dans sa configuration Lounge 8 passagers

Organisée autour de quatre clubs de deux sièges, la cabine propose de larges assises de 23 pouces, un espace de vie modulable, ainsi qu’un club arrière pouvant se transformer en sofa. Un espace galley en libre service, des matériaux feutrés et une ambiance chaleureuse composent un univers pensé pour échanger, travailler ou simplement prendre le temps.

En version Business 9 passagers

Pensée pour les déplacements professionnels les plus exigeants, cette configuration s’adresse à ses opérateurs habitués à l’aviation d’affaires. Avec des sièges de 23 pouces de large et un pitch de 38 pouces, cette configuration offre un espace individuel particulièrement généreux. Tout est pensé pour limiter la fatigue, favoriser la concentration et permettre aux équipes d’arriver à destination pleinement opérationnelles, avec un niveau de confort supérieur aux standards de l’aviation d’affaires.

De 16, 18 ou 19 passagers, les configurations Regional d’ERA

Pensées comme une navette aérienne nouvelle génération pour le transport régional, les versions Regional offrent une expérience de voyage fluide, confortable et adaptée aux usages quotidiens. À bord, la cabine lumineuse et épurée, associée à une circulation facilitée et à des volumes optimisés, crée une sensation d’espace immédiate dès l’installation. Jusqu’à 19 passagers, l’aménagement privilégie un équilibre optimal entre capacité et confort, avec des sièges de 17 pouces et un pitch de 29 pouces adapté aux liaisons régionales.

ERA se décline également en version cargo. Grâce à un volume disponible allant jusqu’à 760 cu.ft (21 m3), l’appareil peut transporter du fret en vrac ou des palettes standard, avec une compatibilité allant jusqu’à 6 palettes US ou 7 palettes EU. Sa grande porte cargo redessinée, de 58 x 69 pouces, facilite les opérations de chargement et renforce encore la polyvalence de la plateforme.