Icelandair a transporté 342 000 passagers en mars 2026

Article publié le 4 mai 2026 par David Dagouret

Icelandair franchit la barre des 342 000 passagers en mars 2026. Croissance portée par les vols directs vers l'Islande (+16 %) et un coefficient d'occupation record de 83,5 %.

En mars 2026, Icelandair a transporté 342 000 passagers, soit une hausse de 10 % par rapport à l’année précédente. La répartition des passagers en février était la suivante : 39 % des passagers voyageaient à destination de l’Islande, 22 % au départ de l'Islande, 32 % ont transité par l’Islande lors d’un voyage transatlantique et 7 % ont voyagé sur des vols domestiques en Islande.

Le nombre de passagers à destination et au départ de l’Islande a respectivement augmenté de 16 % et 32 %, tandis que la part de passagers transitant en Islande a réduit de 6 % par rapport à l’année précédente. Ces données reflètent la stratégie de la compagnie aérienne qui s’est concentrée sur les marchés à destination et en provenance d’Islande, des marchés qui représentent une hausse de 11 % des rendements.

Le coefficient d’occupation a atteint un record de 83,5 %, comme en mars 2025. La ponctualité était de 75,4 %, affectée par les conditions météorologiques difficiles en Islande au cours du mois.

Le volume d’heures louées dans le cadre des opérations de leasing a augmenté de 45 % et le transport de marchandises, mesuré en tonnes-kilomètres de fret, a augmenté de 7 %.

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