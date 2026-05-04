Actualité aéronautique
Malaysia Airlines étend son réseau en Asie
Article publié le 4 mai 2026 par David Dagouret
Malaysia Airlines renforce son réseau en 2026 : lancement de vols vers Shenzhen et Changsha, et grand retour à Fukuoka.
Malaysia Airlines renforce significativement sa présence en Asie de l’Est avec la reprise des vols directs vers Fukuoka (Japon) et le lancement de nouvelles liaisons vers Shenzhen et Changsha (Chine). Prévues entre juillet et septembre 2026, ces ouvertures portent le réseau de la compagnie en Chine à neuf destinations clés et illustrent son engagement à proposer davantage de flexibilité aux voyageurs dans la région.
Dans le cadre de cette expansion, la compagnie introduira de nouvelles liaisons entre Kuala Lumpur et Shenzhen (SZX) ainsi que Changsha (CSX), en complément de la reprise des vols vers Fukuoka (FUK), une liaison opérée pour la dernière fois en septembre 2006. Grâce à ces ajouts, Malaysia Airlines consolide sa présence sur un total de neuf destinations stratégiques en Chine, incluant Pékin (PKX), Shanghai (PVG), Guangzhou (CAN), Xiamen (XMN), Hong Kong (HKG), Taipei (TPE) et Chengdu Tianfu (TFU). La mise en vente des billets débute le 3 avril, afin de répondre à la demande croissante et de renforcer la connectivité entre la Malaisie et ces principaux hubs régionaux à forte croissance.
Au-delà de son expansion en Asie de l’Est, Malaysia Airlines augmente également ses fréquences sur plusieurs liaisons clés, notamment vers Brisbane (Australie), Manille (Philippines) et Colombo (Sri Lanka), afin de répondre à la hausse de la demande tout en soutenant la croissance des flux touristiques et commerciaux.
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