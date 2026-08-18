Corsair enrichit l'expérience à bord avec une nouvelle carte des vins signée Antoine Pétrus

Article publié le 23 juillet 2025 par David Dagouret

La compagnie française offre une carte gastronomique de saison pensée pour la Business, au départ d’Orly.

Après le renouvellement de sa flotte, l'introduction de nouveaux services à bord, puis récemment, l’évolution de son identité de marque, Corsair franchit une nouvelle étape, avec une attention renforcée portée à la gastronomie et à l’univers du vin.

Sommelier reconnu et Meilleur ouvrier de France à deux reprises, Antoine Pétrus a mis son expertise au service de Corsair pour composer une sélection de vins mettant en valeur la richesse et la diversité des grands terroirs français. Chaque vin a été choisi avec exigence pour s’accorder harmonieusement aux mets servis à bord, et offrir une véritable expérience œnologique en altitude. Pour aller plus loin, Antoine Pétrus a également associé chaque vin à un plat spécifique de la carte, guidant ainsi les passagers vers les meilleurs accords mets-vins à déguster en vol. Une attention qui reflète l’exigence de Corsair en matière d’expérience culinaire.

Parmi les références à découvrir :

Château Petit Faurie de Soutard – Saint-Émilion Grand Cru Classé 2017 : un rouge structuré aux tanins soyeux, idéal pour sublimer les viandes mijotées.

Yves Cuilleron – Crozes-Hermitage “Labaya” 2023 : une Syrah accessible et fruitée, aux arômes francs de petits fruits rouges.

Château du Cléray - Sauvion Les Ombelles – Pouilly-Fumé AOC 2024 : un blanc élégant et tendu, parfait avec poissons, crustacés ou volaille.

Chartron et Trébuchet – Chablis 2024 : un vin limpide au profil minéral, reflet fidèle du terroir bourguignon.

Whispering Angel 2024 – Château d’Esclans : vin rosé emblématique de Provence.

En classe Business, les passagers au départ de Paris-Orly bénéficient d’une carte de saison, renouvelée régulièrement.

Avec cette nouvelle offre, Corsair confirme sa volonté de faire de la classe Business un véritable écrin de gastronomie et d’art de vivre, en écho à l’exigence de sa clientèle long-courrier au départ de Paris-Orly.

Chaque menu met à l'honneur un plat de poisson, une viande rouge et une viande blanche, soigneusement préparés à partir de produits locaux issus de chaque escale. Afin de garantir une expérience culinaire renouvelée, la carte évolue chaque mois, suivant un rythme de quatre cycles distincts.

En entrée : caviar d’aubergine fumé, œuf poché, pickles de légumes.

Trois plats chauds au choix :

Filet de bar rôti, mousseline de panais à l’huile de noisette, épinards et beurre blanc au yuzu.

Jarret d’agneau pressé, jus façon provençale, légumes racines.

Filet de volaille jaune rôti, réduction soja-miel-anis étoilé, julienne de poivrons, pomme Anna.

Une sélection de fromages affinés complète.

En dessert : tartelette citron meringuée ou assiette de fruits frais de saison.

Pour rappel, Aeroweb-fr.net a testé l'expérience Corsair lors d'un vol. Pour revoir l'article : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2025/06/a-la-decouverte-de-lairbus-a330neo-corsair

Antoine Petrus, Meilleur ouvrier de France option sommellerie et Meilleur ouvrier de France, option maître d’hôtel, service et arts de la table a déclaré : "Il est toujours très agréable de pouvoir déguster un verre de vin à bord d’un avion. Il y a dans ce premier verre comme le début d’un voyage, une promesse d’évasion et de découverte. Lorsque j’ai été sollicité pour sélectionner les vins de la compagnie Corsair, ce travail a rapidement dépassé le simple exercice technique. Il s’est transformé en une véritable invitation au voyage à travers les terroirs, les cépages, les émotions. Car choisir un vin en altitude, c’est offrir une expérience sensorielle qui commence bien avant l’atterrissage. C’est raconter une histoire, éveiller une curiosité, et faire naître une envie d’ailleurs."





Sur le même sujet