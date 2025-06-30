A la découverte de l'Airbus A330neo Corsair

Article publié le 30 juin 2025 par David Dagouret

Aeroweb-fr.net a été invité par Corsair afin de découvrir l'A330neo et nous vous faisons découvrir l'appareil de la compagnie française.

Corsair a accueilli son premier Airbus A330neo en mars 2021 et, quatre ans plus tard, la compagnie française exploite désormais exclusivement ce type d’appareil.

Pour découvrir cet A330neo, nous avons embarqué sur le vol SS926 reliant Paris-Orly à Pointe-à-Pitre, en classe Business. Au retour, nous avons choisi de tester la classe Economy Plus.

Le 29 mai dernier, nous nous sommes donc rendus à l’aéroport d’Orly pour un décollage prévu à 12h15. Après les formalités de contrôle, nous avons profité d’un moment de détente au salon Extime Lounge, situé dans le terminal Orly 4. La terrasse, offrant une vue dégagée sur le tarmac, est particulièrement agréable pour les pationnés.

Le salon se compose de cinq espaces bien distincts : un hall d’accueil, une grande salle en longueur avec un coin terrasse fumeur, une salle VIP (fermée lors de notre passage), une petite salle annexe surélevée de trois marches mais accessible grâce à un passage PMR, ainsi qu’un espace buffet et un coin sanitaires avec toilettes et douche.

L’embarquement a débuté à 11h40. L’appareil du jour était l’Airbus A330neo immatriculé F-HRNB (msn 1975), mis en service en mars 2021. La cabine offre 352 sièges au total : 20 en Business, 21 en Premium, et 311 en Économie dont 33 en Eco+.

Une fois à bord, nous avons rejoint nos sièges où l’hôtesse nous a accueilli avec un verre de champagne.

La classe Business Corsair (configuration 1-2-1) combine confort et modernité : cabine spacieuse, sièges transformables en lit parfaitement plat, grands écrans de 15,6 pouces, prises USB et secteurs, trousse de confort signée Payot et connexion Wi-Fi offerte pendant une heure.

Les sièges centraux « honeymoon » sont idéaux pour les couples, grâce à leur cloison amovible. L’éclairage d’ambiance « mood lighting » accompagne agréablement les différentes phases du vol en simulant lever ou coucher de soleil.

L'appareil a décollé avec un léger retard dû au retard d'un passager. Cliquer sur l'image pour voir la vidéo :

Peu après le décollage, nous avons exploré le système de divertissement à bord (IFE), qui propose un large choix de films, séries, dessins animés, musique, jeux et informations sur le vol.

Une heure après avoir quitté Paris, le déjeuner a été servi : apéritif, puis tartare de crabe au guacamole et gel de mangue yuzu en entrée, suivi d’un filet de volaille jaune accompagné d’une mousseline de pommes de terre et céleri, chou pak choï et champignons enoki. Fromage (Saint-Nectaire, tomme aux 7 fleurs) et pâte de coing ont précédé une assiette de fruits frais de saison. Le tout s’est conclu par un thé, élégamment présenté dans une théière traditionnelle.

Le vol vers la Guadeloupe durant environ 8h20, nous avons eu tout le loisir de regarder quelques films, écouter de la musique et surtout profiter du siège en position lit pour une sieste bien méritée.

Nous en avons également profité pour tester la connexion Internet. Corsair propose trois formules :

Chat : pour rester joignable sur les messageries instantanées tout au long du vol ($5 sur long-courrier).

Surf 1H : pour naviguer et échanger e-mails pendant une heure ($12).

Surf Power : pour une connexion illimitée sur la durée du vol ($28).

Une heure avant l’atterrissage, une collation a été servie.

L’A330neo a posé ses roues à Pointe-à-Pitre à l’heure prévue. Cliquer sur l'image pour voir la vidéo :

Après deux jours passés sous le soleil guadeloupéen, nous avons repris la direction de l’aéroport Maryse Condé pour le vol retour.

Avant d’embarquer, nous avons pu découvrir le salon Bessie Coleman de Corsair, ouvert depuis juillet 2024, qui propose un buffet en libre-service, des boissons et une connexion Wi-Fi gratuite.

Le vol retour SS927 était prévu pour 19h00 (heure locale) avec une arrivée à Paris-Orly à 9h20 (heure de Paris). Cette fois, nous étions installés en classe Premium, configurée en 2-3-2 sur trois rangées à l’avant de l’appareil. On y bénéficie d’un embarquement et d’un débarquement prioritaires. Les sièges, en cuir, offrent plus d’inclinaison, un repose-jambes et un espace supplémentaire pour les jambes, avec écran individuel de 13,3 pouces, prises USB haute puissance et prise secteur pour brancher un ordinateur.

L'avion a quitter la piste de l'aéroport à 19h20. Cliquer sur l'image pour voir la vidéo du décollage de Pointe-à-Pitre :

Une heure après le décollage, le dîner nous a été servi dans une version classique mais de bonne qualité. Une fois le repas terminé, nous avons préféré fermer les yeux et dormir.

Nous avons atterri à l’heure, à 9h20, au terminal 4 de Paris-Orly. Cliquer sur l'image pour voir la vidéo :

En résumé, ce voyage à bord de l’Airbus A330neo de Corsair nous a permis de mesurer les efforts de la compagnie pour offrir à ses passagers un confort moderne et un service de qualité, aussi bien en classe Business qu’en Premium ou Economy Plus. Entre la cabine spacieuse, les prestations soignées, l’éclairage d’ambiance et le choix de divertissements à bord, l’expérience est globalement agréable et répond aux attentes pour un vol long-courrier.

Notre passage par les salons, à Orly comme à Pointe-à-Pitre, a également contribué à rendre l’escale plus plaisante. Corsair montre ainsi qu’elle est capable de rivaliser sur ce segment tout en continuant de se renouveler.

Reste à chacun de juger si l’offre Wi-Fi et le rapport qualité-prix correspondent à ses besoins, mais pour notre part, ce vol vers la Guadeloupe s’est déroulé sans encombre et dans de très bonnes conditions — de quoi donner envie de repartir.

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