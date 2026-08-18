Delta signe un partenariat avec Crunchyroll

Article publié le 3 novembre 2025 par David Dagouret

Le service VOD de Crunchyroll et l'univers des animes désormais disponibles à bord des vols Delta.

Delta a annoncé la signature d'un partenariat avec Crunchyroll, la marque mondiale qui propose la plus grande bibliothèque dédiée au streaming d'anime.

Déjà disponibles depuis fin octobre, des contenus animés spécialement sélectionnés par Crunchyroll seront diffusés sur les écrans intégrés aux sièges de plus de 165 000 sièges Delta et dans le cadre de l'expérience Wi-Fi Delta Sync pour les membres SkyMiles, désormais disponible sur plus de 940 avions.

Sur les écrans intégrés à leur siège, les membres SkyMiles et les clients pourront profiter d'épisodes de l'aventure pleine d'action Black Clover, de la comédie « tranche de vie » My Roommate is a Cat, de la comédie romantique Horimiya, du très apprécié Fruits Basket et de l'épopée fantastique sombre Solo Leveling.

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