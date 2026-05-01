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Le service VOD de Crunchyroll et l'univers des animes désormais disponibles à bord des vols Delta.

Média publié le 2 novembre 2025 - Source : Delta Airlines

Le service VOD de Crunchyroll et l'univers des animes désormais disponibles à bord des vols Delta.

© Delta Air Lines

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