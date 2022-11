easyJet atterrit à l'aéroport de Paris-Beauvais

Article publié le 3 novembre 2022 par David Dagouret

Depuis le 1er novembre, la compagnie orange opère un nouveau vol entre Paris-Beauvais et Lisbonne.

L'aéroport de Paris-Beauvais a accueilli une nouvelle compagnie depuis le 1er novembre dernier. En effet, easyJet propose une nouvelle liaison entre Paris-Beauvais et Lisbonne à raison de 3 vols par semaine (mardi, jeudi et samedi).

easyJet exploite cette liaison en Airbus A321neo. Le vol aller décolle de Lisbonne à 06h20 pour atterrir à Beauvais à 09h55. Le vol retour, quant à lui, décolle à 10h40 de Paris-Beauvais pour arriver à Lisbonne à 12h15.

Michel PEIFFER, Président du Directoire de la SAGEB, a déclaré : "Un long travail entre l’aéroport Paris-Beauvais et d’easyJet permet aujourd’hui la concrétisation d’un nouveau partenariat et positionne davantage l’aéroport comme plateforme de premier plan au service de son territoire. Compter trois des plus grands opérateurs aériens en Europe est une reconnaissance majeure pour notre aéroport. easyJet permet donc de renforcer et d’ouvrir notre réseau de destinations grâce notamment à l’utilisation d’Airbus A321NEO aux meilleures performances environnementales."

Bertrand GODINOT, Directeur easyJet pour la France, déclaré : "Avec Paris-Beauvais, easyJet dessert à présent 23 aéroports en France. Nous sommes heureux d’ouvrir cette ligne qui permettra de relier la plateforme à cette destination incontournable qu’est Lisbonne en opérant nos vols sur une flotte Airbus moderne, avec un service de qualité à bord et à des tarifs abordables. Ce développement a été rendu possible par l’obtention de créneaux plus tôt cet été à Lisbonne, l’une des 28 bases d’easyJet en Europe. Avec l’attribution de ces créneaux, easyJet devient cet hiver le premier transporteur entre la France et le Portugal en termes de capacité."





