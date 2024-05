Vueling présente une livrée spéciale dédiée au FC Barcelone féminin

Article publié le 30 avril 2024 par David Dagouret

L'A320 qui arbore cette nouvelle livrée, est immatriculé EC-MER.

Le FC Barcelone et Vueling ont présenté le 28 avril dernier une nouvelle livrée à l’effigie du Barça Femenino avec une sélection de joueuses de l'équipe. Il s'agit du premier appareil exclusivement dédié à l'équipe entraînée par Jonatan Giráldez et c'est également la première fois qu'une équipe de football féminin en Europe dispose d'un avion de ligne à son image.



La livrée a été présentée lors d'un événement organisé dans le hangar de l'aéroport Josep Tarradellas de Barcelone-El Prat, en présence d'Aitana Bonmatí, Fridolina Rolfö, Patri Guijarro et Ingrid Engen, quatre des cinq joueuses représentées sur l'avion, aux côtés de Caroline Graham-Hansen, ainsi qu'Elena Fort, Vice-présidente du FC Barcelone. Elena Fort, Vice-présidente Institutionnelle du FC Barcelone, et Xavier Puig, Responsable de l'Équipe féminine, ont également assisté à l'événement. Vueling était représentée par Sandra Hors, Directrice de la Communication, des Relations Institutionnelles et du Développement Durable, et Carolyn Prowse, Directrice Commerciale, de l'Expérience client, des Itinéraires et de la Stratégie.



L'A320 qui arbore cette nouvelle livrée, est immatriculé EC-MER. Un design qui combine les couleurs et l'écusson rouge et bleu avec l'image de onze joueuses représentant l'équipe. Ainsi, d'un côté apparaissent les joueuses présentes à l'événement d'hier, et de l'autre, la composition est faite de Keira Walsh, Salma Paralluelo, María León, Alexia Putellas, Lucy Bronze et Ona Batlle.



Xavier Puig, Directeur du FC Barcelone Responsable de l'Équipe féminine a déclaré : "Cet accord représente l'exploration de nouvelles voies pour l'expansion de la marque Barça dans le monde en mettant, une fois de plus, l'équipe féminine en première ligne du Club. Cet accord, fruit de la rencontre de deux marques fièrement de Barcelone, est fondamentalement une reconnaissance de la tâche accomplie par le FC Barcelone pour donner un élan au sport féminin et nous remercions Vueling pour cette mise en valeur d'une équipe qui a brisé les codes et souhaite continuer à marquer l'histoire."



Sandra Hors, Directrice de Communication, Relations Institutionnelles et Durabilité de Vueling a a déclaré : "Nous sommes particulièrement fiers de cette alliance historique avec l'équipe féminine du Barça qui a su changer le monde. Une union qui met en lumière les valeurs partagées entre les deux entités : l'origine de Barcelone, la ville qui nous unit, l'engagement envers les talents féminins et la volonté de changer le monde et de faire les choses différemment. Grâce à Vueling, le FC Barcelone devient la première équipe européenne de football féminin à voir son image projetée sur un avion, une action emblématique qui met en valeur le potentiel de ces joueuses comme références pour les nouvelles générations."





