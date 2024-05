Finesse Max livre le 100e Velis Electro

Article publié le 30 avril 2024 par David Dagouret

Le numéro de série (S/N) 100 de Velis Electro a été livré à Green Aerolease , une entreprise française de location d’avions durables qui ambitionne d’accélérer la transition environnementale de l’industrie aéronautique à travers l’Europe grâce à son service de location clé en main.

Green Aerolease a également pris livraison de son premier Pipistrel Explorer , un avion biplace polyvalent à moteur à combustion capable d’effectuer des opérations selon les règles de vol à vue (VFR) de jour comme de nuit. Cet achat supplémentaire, également disponible à la location via Green Aerolease, démontre la confiance de la société dans les capacités du constructeur à proposer des avions de qualité supérieure dans la catégorie des sports légers, spécialement conçus pour le marché de la formation au pilotage.

Velis Electro S/N 100 sera exploité en Allemagne par Green Aviation Hub, un concessionnaire allemand récemment nommé pour le distributeur agréé de Pipistrel, Finesse Max. Le Velis Electro a été certifié par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) en 2020, suivie par de nombreuses autres agences de réglementation. L’avion est actuellement en service dans plus de 30 pays à travers le monde.

Charles Cabillic, fondateur de Green Aerolease a déclaré : "L’efficacité et la connectivité inégalées qu’offre l’aviation peuvent être réalisées de manière plus silencieuse et durable grâce à des avions tels que le Velis Electro. Nous sommes fiers de soutenir Pipistrel car il permet la transition vers le futur du vol."

Gabriel Massey, président et directeur général de Pipistrel a déclaré : "Le Velis Electro ouvre la voie vers des solutions de vol plus durables, et l’entrée en service du S/N 100 est une réalisation notable. Propulsé par plus de 15 ans d’expertise dans le vol électrique, cet avion apporte aux écoles de pilotage une option plus respectueuse de l’environnement avec une rentabilité imbattable."