Vueling lance des vols spéciaux Paris-Dortmund

Article publié le 27 avril 2024 par David Dagouret

Ces vols seront opérés dans le cadre de la demi-finale de la Ligue des Champions de l’UEFA entre le PSG et le Borussia-Dortmund.

Vueling, compagnie aérienne du groupe IAG, opèrera 2 vols spéciaux entre Paris-CDG et l’aéroport de Dortmund (DTM) en Allemagne les 1er et 2 mai afin d’offrir aux fans de foot la possibilité d’assister au match aller de demi-finale de la Ligue des Champions de l’UEFA entre le Paris-Saint-Germain et l’équipe de Borussia-Dortmund.

Le match se déroulera le 1er mai à 21h00 au Signal Iduna Park de Dortmund. Pour l’occasion, Vueling proposera une desserte entre les 2 villes avec 2 vols d’une capacité de 180 sièges :

Le 1er mai entre CDG et DTM – départ à 08h25

Le 2 mai entre DTM et CDG – départ à 09h15

Ces vols spéciaux sont d’ores et déjà disponibles à la réservation sur le site internet de la compagnie.

