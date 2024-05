Le Royaume-Uni commande des Airbus H145 supplémentaires

Article publié le 30 avril 2024 par David Dagouret

La commande porte sur l'acquisition de six hélicoptères Airbus H145.

Le ministère britannique de la défense a commandé six hélicoptères Airbus H145 supplémentaires dans le cadre de la prochaine étape du renouvellement de sa flotte d'hélicoptères et de la réduction du nombre de types différents en service.

Les nouveaux appareils seront déployés à Chypre, principalement pour des missions d'intervention d'urgence, et à Brunei, pour soutenir l'entraînement des militaires britanniques à la guerre dans la jungle.

Les nouveaux hélicoptères seront livrés l'année prochaine et serviront en parallèle avec 29 H135 et sept H145 dans l'école de pilotage d'hélicoptères de la défense qui forme tous les pilotes militaires britanniques dans le cadre du MFTS à la RAF Shawbury.

Lenny Brown, directeur général d'Airbus Helicopters au Royaume-Uni, a déclaré : "Nous félicitons le ministère de la Défense pour cette acquisition intelligente qui fournit à la fois l'hélicoptère de taille adéquate pour les besoins de Chypre et de Brunei, représente un excellent rapport qualité-prix pour le contribuable britannique et constitue une nouvelle étape clé dans la rationalisation des types de la flotte d'hélicoptères de transport. Le H145 Jupiter et son frère H135 Juno continuent de faire preuve d'une fiabilité et d'une polyvalence exceptionnelles dans le cadre du système d'entraînement au vol militaire (MFTS) et apporteront ces attributs cruciaux à leurs nouvelles tâches."

Sur le même sujet