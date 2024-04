Lufthansa ouvre une liaison entre Nantes et Munich

Article publié le 27 avril 2024 par David Dagouret

Cette liaison sera opérée dès le 28 avril 2024 à raison de trois vols par semaine.

Lufthansa Group renforce son offre grâce à son nouveau vol entre Nantes et Munich, capitale de la Bavière. Les vols vers Munich seront opérés en Airbus A220, opéré en modèle «wet-lease» par airBaltic comme vol Lufthansa.

Cette liaison directe vers le hub de Munich, vient s'ajouter à celle vers le hub de Francfort opérée par Lufthansa et celle vers Zurich opérée par SWISS. Elle sera opérée à partir du 28 avril 2024, à raison de trois vols par semaine et les horaires des vols seront les suivants :

Vols les mercredis LH2242 Munich 15:50 Nantes 17:45

Vols les vendredis LH2242 Munich 15:45 Nantes 17:40

Vols les dimanches LH2242 Munich 15:35 Nantes 17:30

Vols les mercredis LH2243 Nantes 18:25 Munich 20:15

Vols les vendredis LH2243 Nantes 18:20 Munich 20:10

Vols les dimanches LH2243 Nantes 18:10 Munich 20:20

Thadée Nawrocki, General Manager Sales pour la France de Lufthansa Group a déclarée : "Nous sommes ravis d’ouvrir cette nouvelle ligne au départ de Nantes. Ce nouveau vol vers Munich, proche des Alpes et des lacs bavarois, renforce encore plus la présence de Lufthansa Group à Nantes. Cela permettra non seulement de renforcer les échanges touristiques et économiques entre Nantes et sa région et la Bavière mais offrira aussi aux passagers un panel de connexions supplémentaires vers les réseaux des compagnies de Lufthansa Group et de ses partenaires dans le monde entier."

Xavier Lortat-Jacob, Directeur de l’aéroport Nantes Atlantique - VINCI Airports a déclaré : "L‘ouverture de la liaison Nantes-Munich est une très bonne nouvelle pour les échanges touristiques et économiques entre ces deux grandes métropoles. Cette nouvelle ligne nous connecte aussi à un nouveau grand hub international avec Lufthansa, après Francfort et Zurich. Nous nous réjouissons par ailleurs de pouvoir accueillir les habitants du sud de l’Allemagne dans notre région."





