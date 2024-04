Friedrichshafen 2024 : le Corsair e-motion, un ULM électrique

Article publié le 28 avril 2024 par David Dagouret

Cet ULM d'un poids de 85 kg à vide, possède une propulsion électrique.

Lors du salon aéronautique de Friedrichshafen 2024, nous avons découvert dans les allées du salon, le Corsair e-motion de la société JH Aircraft GmbH. La société allemande a été fondée en janvier 2016 afin de développer un nouvel avion léger conforme, par exemple, à la SSDR britannique et à la réglementation FAR 103.

Le fondateur a plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie aéronautique. Son expérience couvre la conception et la justification des contraintes pour les avions de sport (il a commencé sa carrière en travaillant sur le célèbre Lancair IV), la mécanique structurelle pour les avions de passagers, la fabrication de CFRP et, enfin, le poste de directeur de l'ingénierie pour un fournisseur de services d'ingénierie aérospatiale qui a même eu sa propre production d'avions. Sans oublier que plus de 30 années passées en tant que pilote actif lui ont permis d'acquérir le bagage nécessaire pour s'assurer que l'avion répondra aux exigences des clients.

L'ensemble de la structure de cet appareil est en fibre de carbone haute résistance dont la structure peut résister à des facteurs de charge de +9 et -6 G. L'ensemble du cockpit est constitué d'une cellule de sécurité renforcée en Kevlar. Un système de sauvetage avec parachute balistique est également disponible.

Les freins sont des freins à disques hydrauliques avec un frein de parking. Le train d'atterrissage possède des amortisseurs et la roue arrière est orientable. L'appareil dispose d'un chauffage de cabine. Le plus impressionnant, il dispose d'ailes repliables.

Différents types de batteries sont disponibles, jusqu'à 14 kWh, permettant jusqu'à 2,5 heures de vol. Elles peuvent être rechargées en 4,5 heures environ sur une prise murale standard ou en 1,5 heure environ à l'aide d'un chargeur rapide.

Le Corsair est homologué en France en tant qu'ULM. Ce permis est directement accepté dans de nombreux pays européens dans les classes d'ULM correspondantes - y compris dans de nombreuses classes déréglementées. Le Corsair est conforme à la réglementation britannique SSDR.

Données techniques :