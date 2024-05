Icelandair célèbre les 40 ans de l'expérience Saga Premium

Article publié le 30 avril 2024 par David Dagouret

Cette classe a été introduite sous le nom de Saga en 1984.

Cette année, Icelandair célèbre le 40e anniversaire de son expérience Saga Premium, introduite sous le nom de Saga en 1984. La Saga Class est née en réponse à la demande croissante d'une expérience de vol plus luxueuse et plus personnalisée.



Dès le début, la Saga Class a proposé des repas de qualité à bord et un service exclusif. Peu après son lancement, elle a introduit des sièges plus spacieux (sièges plus larges et plus d'espace pour les jambes). Au fil des ans, la cabine a évolué, adoptant de nouvelles technologies et de nouveaux équipements pour améliorer l'expérience des passagers.



Au début, l'accent était mis sur la création d'un espace privé et confortable à l'intérieur de l'avion.



Au fil du temps, avec l'évolution des attentes des passagers et de la technologie, la Saga Premium a introduit des fonctionnalités telles que le divertissement à bord à la demande, des options de restauration gastronomique et une carte de boissons améliorée, le Wi-Fi gratuit à bord, des casques anti-bruit et des kits d'équipements pour les voyages en Amérique du Nord.



Le salon Icelandair Saga à l'aéroport de Keflavík a ouvert pour la première fois en 1988 et le salon a été rénové en 2017. En 2018, la classe Saga a été rebaptisée "Saga Premium".



Aujourd'hui, la Saga Premium continue d'offrir une expérience de vol améliorée.



Les passagers bénéficient d'une généreuse franchise de bagages, d'un enregistrement et d'un embarquement prioritaires, d'un accès à des salons d'aéroport exclusifs et d'une expérience en vol conçue pour répondre à tous les besoins. La cuisine, inspirée des traditions culinaires islandaises et préparée à partir d'ingrédients frais et d'origine locale.



Erna Sigurðardóttir employé chez Icelandair depuis 45 ans a déclaré : "Dès que nos passagers montent à bord, nous nous efforçons d'ajouter un peu de magie à leur voyage. Certains passagers voyagent pour affaires et doivent se concentrer sur leur travail pendant le vol, tandis que d'autres apprécient le vol lui-même et se détendent au maximum. Notre mission est de nous assurer que nos passagers reçoivent un service de qualité supérieure lorsqu'ils voyagent avec la Saga Premium. Au fil des ans, j'ai pu constater que de petits gestes, un sourire chaleureux et l'attention portée aux détails peuvent transformer l'expérience d'un vol. Il s'agit de créer un lien, de mettre nos passagers à l'aise et de leur faire découvrir l'hospitalité islandaise."





