JO 2024 : la DGAC diffuse les suppléments d'information aéronautique permanente (SUP AIP)

Article publié le 3 mai 2024 par David Dagouret

Ces différents SUP AIP sont consultables sur le site du service d'information aéronautique (SIA) et vont rendre les vols très difficiles autour de Paris.

La Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) a mis en ligne, sur le site du service d'information aéronautique (SIA), les différents suppléments d'information aéronautique permanente (SUP AIP) pour la période des jeux olympiques et des paralympiques.

Le premier SUP AIP n°095/2024 correspondant à l'ouverture des jeux olympiques qui se tiendra le 26/07/2024. Ainsi, une zone interdite temporaire (ZIT) sera mise en place le 26 juillet prochain de 16h30 à 22h00 et elle s'étendra sur un rayon de 80 NM ( soit environ 150 km).

Pour voir en détail le SUP AIP 95/2024 cliquez sur l'image:

Le second SUP AIP n°96/2024 correspond à la création d’une zone interdite temporaire (ZIT) et de trois zones réglementées temporaires (ZRT) autour de Paris, pour le dispositif particulier de sûreté aérienne (DPSA) lié à la protection des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Ces zones seront en vigueur entre le 22 juillet 2024 et le 08 septembre 2024.

Pour voir en détail le SUP AIP 96/2024 :